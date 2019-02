„Mă simt în pericol după ceea ce Simona a zis chiar în fața camerelor de televiziune. S-a apropiat de mine și a spus . Mă acuză pe mine că am denunțat-o. . Acesta este motivul pentru care am lăsat un testament unui notar din Milano în care nominalizez ca moștenitor o persoană mai tânără decât mine care să aibă toate drepturile legale pentru a continua procesul împotriva Simonei în cazul în care eu mor. Am ajuns la asta pentru că mi-e teamă că aș putea muri. Am făcut acest lucru pentru ca ei să știe că lupta va continua și dacă eu mor”, a declarat Francesco, potrivit wowbiz.ro.

În luna ianuarie, Simona Mărgăian Tiriplică, în vârstă de 30 de ani, din comuna Scoarţa, judeţul Gorj a fost reţinută pentru 24 de ore sub acuzaţia de înşelăciune, după ce a ruinat un italian în vârstă de 73 de ani, căruia i-a promis că se vor căsători şi vor avea copii, însă a reuşit să îl înşele cu aproximativ 800.000 de euro.

