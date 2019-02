EXPERIMENT / Ce mai faci azi cu un leu? Cumperi o felie de parizer sau mergi 500 de metri cu taxiul! /CAMERA ASCUNSĂ

Expresia „o pungă de-un leu” e consacrată de pe vremuri. E aproape singurul obiect care și-a păstrat, în timp, valoarea legată de moneda-simbol a României.

Am fost într-un magazin de cartier, la o covrigărie, la o patiserie. Dacă la magazinul alimentar am putut să cheltuim leul pe o Eugenie. Tot cu un leu puteți cumpăra o pungă de pufuleţi sau exact o felie de parizer. De la patiserie nu am putut să cumpărăm nimic. Toate prețurile „săreau” de 2,5 lei, iar o felie de pizza e 6 lei. Insucces și la covrigărie: cel mai ieftin produs – covrigul clasic – costă 1,5 lei.

Nici o șansă de călătorit cu mijloacele de transport în comun: un călătorie cu autobuzul în Capitală depăşeşte cu 30 de bani un leu. Metroul e mult mai scump, iar taxiul… reporterii Libertatea au verificat cât se poate merge cu taxiul de aceşti bani. Exceptând pornirea, care deja ne face datori cu doi lei, de 99 de bani ne-am putut deplasa 498 de metri!

Ori o pâine, ori un iaurt

Cea mai la îndemână comparație este însă cea cu pâinea, alimentul de bază pentru orice român. Preţul unei franzele rareori scade sub un leu, de unde și celebra expresie, pe alocuri încă valabilă, „o pâine de un leu”.

Prețul unui iaurt de 100 de grame pornește de la 70 de bani, iar unul de 140 de grame este de 89 de bani în marile lanțuri de hipermarketuri.

În privința legumelor, prețul unei legături de pătrunjel pornește de la 1,09 lei, o legătură de ridichi este 1,29 de lei, iar una de ceapă verde este 1,99 de lei. Prețul pentru o lămâie verzi pornește, la rândul său, de la 1,29 de lei.

Un ou, o vafă, o țigară

Tot legat de alimente, o cutie cu 6 ouă costă 5-6 lei, astfel că prețul unui ou este în jur de un leu. Acest lucru nu garantează însă că oricine poate cumpăra ouă în piețe cu un leu bucata.

La dulciuri, o înghețată la vafă este între 0,5 și 0,7 lei, în funcție de aromă. În cazul fructelor, un kilogram de mere roșii sau golden costă între 1,5 și 1,7 lei, astfel că de un leu se pot cumpăra câteva mere, în funcție de mărime.

Mai puțin de un leu ar valora însă o țigară. Din moment ce un pachet costă 18 lei după creșterea accizelor, o țigară ar valora 0,9 lei. Este ilegal însă ca firmele să mai vândă la bucată. În schimb, un leu costă o cafea de la automatele instalate pe holurile firmelor sau la metrou.

În rest, nici măcar un set de ace cu gămălie nu mai este acum un leu, prețurile pornind de la 3 lei.