„Eu îi sfătuiesc pe şoferii care au luat amenzi astăzi (joi, n.r.) să se ducă să conteste în instanţă. Şi eu am fost amendat de Poliţie şi m-am dus şi am contestat când am considerat că mi s-a făcut o nedreptate”, a declarat Răzvan Cuc, joi, la Palatul Victoria, răspunzând unei întrebări referitoare la amenzile aplicate în cursul zilei de joi şoferilor unor companii care efectuau transport public de persoane contra cost în regim de închiriere.