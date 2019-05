Președintele asociaţiei Coaliţia Pentru Economie Digitală, Cătălin Codreanu, a precizat că starea de incertitudine va persista până când noua reglementare va fi adoptată de Guvern.

„Am avut şi ieri (miercuri, n.r.) o întâlnire cu miniştrii Dezvoltării Regionale şi Transporturilor în care am discutat din nou de necesitatea reglementării serviciilor de ridesharing. Noi am avut toată deschiderea şi am oferit toate informaţiile solicitate. Cei doi miniştri ne-au asigurat, din nou, că textul va fi finalizat şi va fi pus în dezbatere publică în cel mai scurt timp posibil. Din păcate, până când noua reglementare va fi adoptată de guvern, va continua starea de incertitudine şi va rămâne riscul unor abuzuri care să afecteze în mod serios activitatea noastră şi pe cei 2,5 milioane de utilizatori ai aplicaţiilor noastre”, a declarat Codreanu, conform Agerpres.