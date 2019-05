UPDATE ora 15:46: Utilizatorii aplicației Bolt au primit astăzi un mesaj în care sunt asigurați că activitatea companiei continuă în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Redăm, mai jos, mesajul:

„Cel mai probabil ai auzit de schimbarea legii taximetriei, care a intrat în vigoare astăzi. Vrem să te asigurăm că activitatea Bolt continuă în București, Cluj-Napoca și Timișoara. De asemenea, le oferim șoferilor parteneri sprijin financiar și juridic. Alegând să călătorești cu noi, arăți că susții o nouă legislație, care să le permită pasagerilor să aibă parte de un transport urban modern, accesibil și fiabil”.

UPDATE ora 12:30: Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat că ministerul pe care îl conduce lucrează pentru a fi reglementat în curând regimul de car-sharing în România.

„Am avut o întâlnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever, etc. Am avut o întâlnire la minister tocmai pentru a le explica că nu vor fi interzişi. Văd că este un fake news care circulă peste tot că Uber este interzis. Am văzut că inclusiv cei de la platformele electronice au declarat că nu vor fi interzişi, dar văd că se tot propagă ştirea asta peste tot în mass-media.

Nu îi interzice nimeni, nu vor fi probleme, din contră, de 5 ani de zile nu s-a implementat acest domeniu, iar guvernarea PSD este guvernarea care va reglementa acest domeniu. Ei au fost foarte mulţumiţi pentru că au avut un partener de dialog în ultima lună, au venit cu câteva observaţii de care trebuie să ţinem cont, după care vom urca acest proiect pe procedura de transparenţă.

Trebuie să reglementăm noi din punct de vedere tehnic şi legal, dar nu se pune problema de interzicere. Noi prin ordonanţa care s-a dat în luna aprilie am combătut pirateria. Uber nu este piraterie, se face o confuzie foarte gravă”, a declarat la Ploieşti ministrul Transporturilor.

Potrivit noilor prevederi legale, orice șofer care este prins de Poliție că efectuează servicii de transport fără a avea autorizație va putea fi amendat pe loc. În cel mai drastic caz, Poliția poate ridica șoferilor plăcuțele de înmatriculare pentru 6 luni.

Aplicațiile vor continua să funcționeze în România, dar cea mai mare parte a șoferilor ar putea considera că este prea periculos să riște să iasă pe străzi. Astfel, cei 2,5 milioane de utilizatori de car sharing din România vor găsi foarte greu mașini care să preia cursa chiar dacă aplicațiile vor funcționa.

În data de 29 martie, Guvernul a modificată legea taximetriei și s-a scos expresia ”în mod repetat”. Dacă până acum, Poliția trebuia să demonstreze că cei care fac activități de transport le efectuează ”în mod repetat”, odată cu noua modificare șoferii Uber și Bolt vor putea fi sancționați imediat.

Citește mai multe despre ce spun părțile implicate în acest scandal:

Uber și Bolt ar putea dispărea începând de joi din România. Taximetriști: ”Doar activitățile ilegale dispar, nu putem crea paradis fiscal pentru unii”

Citește mai multe despre razvan cuc, aplicatie taxi, legea taximetriei, Taxify și uber pe Libertatea.