În urma apelului la 112, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au identificat un vehicul abandonat implicat în coliziune. La scurt timp, o tânără din Piatra-Neamț s-a prezentat la fața locului, declarând că ea conducea mașina, deși nu deținea permis de conducere.

„Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat», a precizat inspectorul principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț. Ulterior, tânăra a mers la o unitate medicală, susținând că a fost victima accidentului.

Cercetările polițiștilor au scos însă la iveală că tânăra nu era cea care conducea autoturismul. Șoferul real era concubinul său, un bărbat de 35 de ani, care a fost identificat ulterior în Piatra-Neamț. „În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de vătămare corporală din culpă, fals în declarații și conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.

Cazul scoate în evidență gravitatea comportamentului iresponsabil la volan și riscurile pe care le implică.

În cazul în care un șofer este depistat cu o alcoolemie de peste 0,40 mg/l în aerul expirat, acesta va fi dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Dacă se confirmă că nivelul de alcool în sânge depășește 0,80 g/l, permisul de conducere va fi suspendat automat și se va întocmi un dosar penal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE