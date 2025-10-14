Accidentul a avut loc luni după-amiază, 13 octombrie. Femeia a fost ucisă de un BMW pe trecerea de pietoni, iar imaginile au fost surprinse de camera video aflată chiar pe bordul mașinii.

„Un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră ziua precedentă.

După impactul violent, tânăra mamă a fost aruncată în alte două mașini, un Volkswagen cu numere de Călărași, condus de un bărbat de 36 de ani, care a ieșit pozitiv la amfetamină, și o Dacie condusă de un bărbat de 69 de ani.

Potrivit surselor Libertatea, tânărul de 20 de ani a avut permisul suspendat în iulie pentru conducere agresivă.

Marți, 14 octombrie, Judecătoria Sectorului 4 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria

Unul dintre autorii furtului a 10 milioane de lei dintr-un oficiu poștal din Timișoara a fost prins în Italia
Știri România 17:41
Unul dintre autorii furtului a 10 milioane de lei dintr-un oficiu poștal din Timișoara a fost prins în Italia
Primăria Iași va lua cu împrumut 130 de milioane de lei ca să asigure încălzirea la iarnă: „Aşa arată reţeta perfectă a punerii pe butuci a unui oraş"
Știri România 17:36
Primăria Iași va lua cu împrumut 130 de milioane de lei ca să asigure încălzirea la iarnă: „Aşa arată reţeta perfectă a punerii pe butuci a unui oraş"
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:36
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește"
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii": „Concurenții s-au pus toți pe plâns"
Stiri Mondene 17:20
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii": „Concurenții s-au pus toți pe plâns"
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie". Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 19:24
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie". Bolojan a tăcut – SURSE
Legea prin care românii bolnavi de cancer își vor putea retrage integral banii din Pilonul II de pensii a ajuns la președintele Nicușor Dan
Politică 16:50
Legea prin care românii bolnavi de cancer își vor putea retrage integral banii din Pilonul II de pensii a ajuns la președintele Nicușor Dan
