Accidentul a avut loc luni după-amiază, 13 octombrie. Femeia a fost ucisă de un BMW pe trecerea de pietoni, iar imaginile au fost surprinse de camera video aflată chiar pe bordul mașinii.

„Un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră ziua precedentă.

După impactul violent, tânăra mamă a fost aruncată în alte două mașini, un Volkswagen cu numere de Călărași, condus de un bărbat de 36 de ani, care a ieșit pozitiv la amfetamină, și o Dacie condusă de un bărbat de 69 de ani.

Potrivit surselor Libertatea, tânărul de 20 de ani a avut permisul suspendat în iulie pentru conducere agresivă.

Marți, 14 octombrie, Judecătoria Sectorului 4 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

