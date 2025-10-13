Tragedia a avut loc, luni după-amiază, pe Șoseaua Berceni, nr. 50. La volanul mașinii se afla un tânăr de 20 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.
Potrivit Brigăzii Rutiere din București, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior).
„În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au precizat polițiștii.
La locul accidentului, traficul rutier este dirijat de poliţiştii rutieri pe sensul de mers către Centura Bucureştiului.
