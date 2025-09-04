Mai mulți șoferi au fost surprinși circulând pe trotuarul străzii Alexei Mateevici din Chișinău, scrie portalul de știri de peste Prut, Agora. Anterior, Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) a anunțat că pe această stradă s-a produs un accident rutier, în urma căruia circulația troleibuzelor a fost afectată.

„La Ciocana nu se vedea capătul cozii de mașini. În centru, din cauza unui accident, șoferii au mers pe trotuar. Iar la Buiucani,șoferii au împânzit străduțele mici pentru a evita ambuteiajele de pe străzile mari”, a scris pe Telegram jurnalistul Dumitru Nicorici, care a publicat și imagini video.

