Conform imaginilor înregistrate, polițistul a oprit mașina pentru că era staționată ilegal. Acesta i-a atras atenția șoferiței asupra neregulii și i-a solicitat documentele necesare: „Vi se pare ok să staționaţi aici? Aveți parcare aici în spate. Asigurarea și cartea de identitate. Vorbiți mai tare, că nu vă aud”.

În încercarea de a evita o sancțiune, femeia a întrebat: „Nu putem să rezolvăm altfel?”, sugerând o „înțelegere” financiară. Sub pretextul verificării asigurării, șoferița i-a înmânat agentului documentul împreună cu o bancnotă de 100 de euro.

Agentul a reacționat prompt, amintindu-i femeii că totul este înregistrat audio-video: „Cu bănuţii aceştia ce e? Cu bănuţii. Este înregistrat audio-video tot. Ne-aţi cerut să vă uitaţi pe asigurare, să vedeți. Rămâneți la mașină, vă rog”.

Polițistul a raportat oficial tentativa de mituire, menționând că deține probe video care confirmă fapta: „Da, ni s-au dat bănuții în asigurare, ni s-au pus 100 de euro. Am filmat cu bodycam-ul”.

Cazul este acum în atenția autorităților, iar tânăra șoferiță urmează să răspundă penal pentru gestul său.

