Sistemele radar s-au oprit brusc

O sursă din interiorul forțelor de securitate din Venezuela spune că trupele americane erau cum nu au mai văzut vreodată – putere de foc copleșitoare, tehnologie avansată, dominație totală. După avertismentul lui Trump de la Fox News privind combaterea cartelurilor, America Latină observă cât de puternice sunt cu adevărat forțele americane.

Într-o postare pe rețeaua X, Mike Netter publică mărturia agentului de securitate:

„În ziua operațiunii, nu am auzit nimic venind. Eram de gardă și, dintr-o dată, toate sistemele noastre radar s-au oprit fără nicio explicație. Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulțime de drone, zburând deasupra pozițiilor noastre. Nu știam cum să reacționăm.

După drone, au sosit niște elicoptere, dar au fost foarte puține. Cred că vreo opt. Din ele au coborât soldați, dar un număr foarte mic. Poate douăzeci de bărbați. Dar acei oameni erau foarte avansați din punct de vedere tehnologic. Nu arătau ca nimic împotriva căruia am luptat înainte”, a povestit agentul de securitate.

„A fost un masacru”

Acesta este momentul în care a început lupta. Potrivit agentului, „a fost un masacru”:

„Eram sute, dar nu aveam nicio șansă. Trăgeau cu atâta precizie și viteză… părea că fiecare soldat trăgea 300 de focuri pe minut. Nu puteam face nimic”, a spus acesta, precizând că armele pe care le aveau nu i-au ajutat deloc:

„Pentru că nu au fost doar armele. La un moment dat, au lansat ceva – nu știu cum să descriu… a fost ca o undă sonoră foarte intensă. Deodată am simțit că-mi explodează capul. Am început cu toții să sângerăm pe nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm”.

În continuare, acesta a spus că nici camarazii săi nu au rezistat. Cei 20 de soldați americani i-au ucis pe toți, fără nicio victimă în rândurile lor.

„Nu aveam cum să concurăm cu tehnologia lor, cu armele lor. Jur, n-am mai văzut așa ceva. Nici măcar nu ne-am putut ridica după acea armă sonică sau ce-o fi fost… ”, a spus agentul de securitate.

Toată lumea se gândește de 2 ori

Întrebat dacă restul regiunii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a-i confrunta pe americani, bărbatul a răspuns fără să stea pe gânduri: „Fără îndoială. Transmit un avertisment oricui crede că poate lupta împotriva Statelor Unite. Habar n-au de ce sunt capabili. După ce am văzut, nu vreau să mai fiu niciodată de cealaltă parte a baricadei. Nu trebuie să mă pun cu ei”.

„Și acum, că Trump a spus că Mexicul este pe listă, credeți că situația se va schimba în America Latină?”, a fost întrebat băbatul:

„Categoric. Toată lumea vorbește despre asta. Nimeni nu vrea să treacă prin ce am trecut noi. Acum toată lumea se gândește de două ori. Ceea ce s-a întâmplat aici va schimba multe lucruri, nu doar în Venezuela, ci în întreaga regiune”, a transmis acesta.

Președintele american Donald Trump a anunțat, pe 3 ianuarie, pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Imagini din satelit publicate după operațiunea militară a Statelor Unite arată distrugerile produse la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela, locul unde președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați în urma unui raid nocturn.

Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și angajații: „Proiectul, până săptămâna viitoare"
