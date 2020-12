Știri România Solstițiul de iarnă 2020 – când este cea mai scurtă zi din an De Camelia Diaconu, . Ultimul update Vineri, 18 decembrie 2020, 09:54

Cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului poartă denumirea de solstiții. Dacă solstițiul de vară este în luna iunie și reprezintă cea mai lungă zi din an, vezi și când este solstițiul de iarnă 2020, cea mai scurtă zi din an.