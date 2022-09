„Acuze demontate și de această dată – mărturia edificatoare a profesorului Ioan Pleșa”, este mesajul care însoțește punctul de vedere al profesorului universitar în postarea ministrului Cîmpeanu.

Ioan Pleșa spune că a început colaborarea didactică cu Sorin Cîmpeanu la disciplina Îmbunătăţiri Funciare de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 1992. De asemenea, acesta explică și toate etapele colaborării cu actualul ministrul al educației, care s-a extins pe parcursul a 15 ani.

În cea de-a doua pagină colorată cu verde profesorul explică momentul din anul 2006 în care Sorin Cîmpeanu a devenit titularul disciplinei de „Îmbunătăţiri Funciare”.

„În anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenţilor, am considerat oportun şi necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin muncă proprie şi sub îndrumarea mea titularul disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat şi pe care l-am perfecţionat împreună cu domnia sa vreme de 15 ani. Am dorit astfel să se asigure buna continuitate a pregătirii studenţilor la o disciplină căreia i-am dedicat întreaga mea viaţă profesională şi fără de care nu se poate imagina o agricultură modernă”, transmite profesorul Ioan Pleșa.

Acesta a mai explicat faptul că lucrările practice la disciplina Îmbunătăţiri Funciare au putut fi susţinute în continuare de către profesorul Cîmpeanu Sorin, alături de profesorul Jinga Ionel, cu care actualul ministru a continuat să colaboreze până la ieşirea la pensie a profesorului Jinga Ionel.

„Am gândit astfel schimbul de generaţii, conform uzanţelor universitare fireşti, în interesul didactic al pregătirii studenţilor. Pe tot parcursul colaborării profesionale, dar şi după ieşirea mea la pensie şi până în prezent, domnul Cîmpeanu Sorin a avut o conduită profesională şi morală ireproşabilă”, a mai transmis profesorul Ioan Pleșa.

Reacția profesorului universitar vine după ce, luni, jurnalista Emilia Șercan a publicat probe care demonstrează plagiatul comis de Sorin Cîmpeanu, care şi-a însuşit capitole semnate anterior de alţi doi autori – Ioan Pleşa şi un alt profesor.

Potrivit ziaristei, tot ce a făcut actualul ministru al educației a fost să schimbe extrem de puțin în titlurile capitolelor. Mai exact, a modificat doar cinci cuvinte din totalul de 117, cât reprezintă titlurile acestei lucrări.

