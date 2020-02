Sunt denumite „acord cadru servicii de curățenie” şi „acord cadru furnizare de dezinfectanți”. Acestea sunt singurele mari contracte neatribuite de pe SEAP referitoare la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, un al treilea, considerabil mai mic, referindu-se la reparații.

Anunțurile au fost publicate la finele lunii ianuarie, iar unul dintre ele a fost contestat pe 10 februarie de către un potențial participant la licitație.

