De Răzvan Luțac, Adriana Oprea,

Azi, DNA a anunțat reținerea, pentru o perioadă de 24 de ore, a fostului ministru al sănătății, Sorina Pintea. Care, în calitatea ei de manager al spitalului Județean de Urgență “Constantin Opriș” din Baia Mare, ar fi primit mită, în două tranșe, 10.000 euro și 120.000 lei, de la un intermediar al unei firme, pentru a înlesni atribuirea unui contract.



Conform Direcției Naționale Anticorupție, contractul pentru care Pintea a fost prinsă în flagrant chiar ieri are obiectul “proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente” și a fost încheiat în 2019.



Libertatea a descoperit, în SEAP, contractul amintit. A fost încheiat pe 12 februarie 2019, când Sorina Pintea era deja ministrul sănătății!, numită pe 28 ianuarie 2018.



Acesta are o valoare de 2.299.000 lei, aproximativ 477.000 euro. Suma confirmă, practic, și DNA, care susține că suma necuvenită reprezenta 7% din contract. 10.000 euro și 120.000 lei însumează 34.000 euro, adică exact 7%.

Compania care a câștigat licitația de la Spitalul din Baia Mare este Hospital Technical Solutions SRL din București. Este o firmă nouă, fondată în mai 2018, cu doar jumătate de an înainte să participe la respectiva licitație.

A raportat pierderi mari pe 2018, circa 300.000 lei, la o cifră de afaceri de 3,2 milioane de lei, conform termene.ro. Firma a câștigat 70 de contracte în SEAP doar în 2018 și 2019, primele dintre ele, cu UMF Cluj și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, la doar câteva luni după fondare.

Acționari sunt Dumitru Costin (85%), Gheorghe Tîmpu (5%), Gheorghe Aurel Dobrescu (5%), Daniela-Anca Neagoe (5%), în timp ce administrator este Valentin Schnaider.



Ce declara Sorina Pintea despre corupție, în mai 2019, când era ministru al Sănătății: „Eu cred că suntem un popor de infractori”

BREAKING NEWS | Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată