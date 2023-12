Incidentul a avut loc la depozitul unei companii de construcții în care erau depozitați explozibili, în zona industrială din Providence, aflată la sud de capitala statului african, Victoria.

Aerial footage of the aftermath after the explosion at the CCCL explosives store that has caused massive damage to the Providence Industrial area, Seychelles ?? | 7 December 2023 | #explosion #Seychelles pic.twitter.com/a5rylxApRl — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 7, 2023

Locuitorii insulei au fost îndemnați să nu iasă din case, iar școlile au fost închise, potrivit Biroului Președintelui din Seychelles.

Președintele Wavel Ramkalawan a transmis că numai lucrătorilor esențiali și persoanelor care se află în tranzit „li se permite libera circulație”.

#Seychelles has declared a state of emergency after a blast at an explosives depot and heavy rains damaged an industrial zone and surrounding areas. The international airport and ferries between islands

are operational for tourists. pic.twitter.com/Gj62SxH2ee — Our World (@MeetOurWorld) December 7, 2023

În urma exploziei, au fost înregistrate mai multe victime, potrivit rapoartelor preliminare ale AFP, dar și importante pagube materiale.

De asemenea, aeroportul internațional a fost avariat, în ciuda faptului că se află la o distanță de 4 kilometri de locul exploziei.

„Aeroportul internațional din Seychelles este încă operațional, iar serviciile de feribot între insule funcționează pentru vizitatori”, au transmis autoritățile din Seychelles.

To all our visitors currently in the Seychelles, we kindly ask for your cooperation and understanding whilst the authorities handle the situation.



The Seychelles international Airport is still operational and ferry services between islands are operating for visitors. pic.twitter.com/pJPSDfGJVL — The Seychelles Islands (@visitseychelles) December 7, 2023

În plus, ploile torențiale din timpul nopții au provocat inundații severe și alunecări de teren, ceea ce a făcut ca intervenția echipelor de urgență să fie și mai dificilă. Trei persoane au murit, casele lor fiind distruse.

Republica Seychelles este un stat insular format din 115 insule din Oceanul Indian, la 1.600 km est de Africa, în nordul insulei Madagascar, în care trăiesc aproximativ 100.000 de oameni.

Potrivit raportului Băncii Mondiale pe anul 2021, Republica Seychelles este cea mai bogată țară din Africa în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor.

Din cauza costului ridicat al vieții, 40% din populația țării trăiește în sărăcie. Cea mai mare contribuție la economia Seychelles o au turismul și pescuitul.

FOTO: Hepta

