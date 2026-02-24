Șoferul din Făurei-Sat s-a răsturnat cu mașina pe același drum, în urmă cu o lună

Tânărul în vârstă de 35 de ani, din satul Făurei-Sat, comuna Surdila-Greci, județul Brăila, nu este la primul accident. În urmă cu numai o lună, pe același drum, respectiv pe DN 2B, el s-a răsturnat cu mașina pe câmp, fiind singur în autoturism. Atunci, el a sunat la 112 să anunțe accidentul și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Mai mult, el a fost condamnat, în iunie 2024, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice la un an și patru luni de închisoare, pedeapsa fiind însă suspendată. Totul după ce a fost prins beat la volan, în iulie 2022, în satul Ibrianu din comuna Grădiștea.

Părinți omorâți în accidentul de la Lacu Sărat din 23 februarie 2026

Luni, 23 februarie 2026, în jurul orei 17.45, șoferul din Făurei-Sat conducea o mașină pe DN 2B, între Lacu Sărat și Silistraru din Brăila, iar la un moment dat a intrat pe contrasens, aparent fără niciun motiv, și a intrat în plin într-o mașină în care se afla o familie, doi părinți și fiica lor de șase ani.

În urma impactului violent, soții Dan (†45 de ani) și Cătălina (†40 de ani) Popa au murit pe loc, în timp ce fiica lor de șase ani a supraviețuit și a fost transportată la spital.

Tot la spital a ajuns și șoferul de 35 de ani, care a provocat tragedia. El nu era sub influența băuturilor alcoolice și nu a putut să le ofere polițiștilor o explicație clară pentru accident.

Cătălina Popa era profesoară la Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila, în timp ce soțul ei era polițist de penitenciare la Centrul de Detenție pentru Minori din Tichilești.

