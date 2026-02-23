Familia se îndrepta spre casă, în municipiul Brăila, când un șofer de 35 de ani, din satul Făurei-Sat, comuna Surdila-Greci, a intrat pe contrasens și a provocat impactul devastator, conform De Brăila.

Victimele sunt Cătălina, în vârstă de 40 de ani, și Dan, 45 de ani. Ea era profesoară la Liceul Teoretic „Panait Cerna”, iar el lucra ca polițist de penitenciare la Centrul de Detenție pentru Minori din Tichilești. Comunitatea locală este în stare de șoc în urma pierderii celor doi.

Copila a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, șoferul nu consumase alcool, însă nu le-a putut explica polițiștilor cum a ajuns pe sensul opus de mers.

Accidentul a avut loc luni seară, pe DN2B, între localităţile Silistraru şi Lacu Sărat din judeţul Brăila. Două persoane au murit, iar alte două, între care o fetiţă de 7 ani, au fost rănite, după ce două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

La locul accidentului au intervenit de urgenţă o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj SMURD. În sprijin au fost mobilizate şi echipaje ale Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila, respectiv o ambulanţă de tip C şi două ambulanţe de tip B.



