Două persoane, un bărbat şi o femeie, au fost găsite în stop cardio-respirator şi au fost declarate decedate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță prezente la faţa locului, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila pentru publicația PRO Brăila.

Alte două persoane conştiente, un bărbat şi o fetiţă de 7 ani, au fost evaluate la faţa locului şi transportate la UPU pentru investigaţii.

La locul evenimentului au intervenit de urgenţă o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj SMURD. În sprijin au fost mobilizate şi echipaje ale Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila, respectiv o ambulanţă de tip C şi două ambulanţe de tip B.

Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

