Polițiștii din cadrul IPJ Galați au confiscat 72 de kilograme și 35 de litri de substanțe chimice și compuși toxici. O parte din substanțe erau ținute chiar într-o anexă în uscătorul blocului, loc accesibil și altor locatari.

Tânărul este cercetat pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi și trafic de substanțe toxice. Deși inițial a fost reținut, judecătorii au decis pe 9 aprilie plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Galați au descins, pe 8 aprilie 2026, la locuința unui tânăr de 25 de ani bănuit de activități ilegale cu potențial exploziv. Percheziția a vizat un laborator improvizat, tânărul fiind acum cercetat penal pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi și trafic de substanțe toxice.

Marian Dogaru, tânărul plasat în arest la domiciliu, a dezvăluit că totul a pornit de la o pasiune veche pentru chimie, care a început în clasa a VII-a. „Nu sunt periculoși singuri (n.r. – reactivii chimici), dar în combinații pot reprezenta un pericol”, explică el cu calm.

Familia, bunicii cu care locuiește, i-a susținut mereu curiozitatea științifică, însă nimeni nu s-a gândit la pericolul pe care îl reprezentau acele substanțe.

„Vă dați seama că era inevitabil să nu vină poliția la ușă, să investigheze, să facă percheziție domiciliară. Şi cu această ocazie au găsit substanțe foarte multe, undeva la două sute și ceva de reactivi chimici”, a explicat liniștit tânărul.

Pasiunea pentru chimie i-a fost deconspirată chiar de propriile postări din mediul online. În paralel cu afacerea de livrări la domiciliu pe care o deține, gălățeanul publica frecvent rezultatele experimentelor sale pe platformele de socializare. Această expunere digitală a atras atenția ofițerilor de la Serviciul Arme și Explozivi, care au declanșat ancheta.