UPDATE ora 11:18. Reprezentanți ai Poliției Capitalei au declarat, pentru Libertatea, că în cazul incidentului, fiind vorba de o tamponare, fără victime, cele două părți au fost direcționate către Brigada Rutieră București – Birouri Accidente Ușoare.

Un vatman din Bucureşti a lovit intenţionat cu tramvaiul o maşină în care erau o mamă cu doi copii. Un călător aflat în mijlocul de transport a filmat incidentul și a publicat imaginile pe Facebook.

„Tramvai intrat intentionat intr-o masina pe Bd-ul Timisoara, in masina fiind si un copil de 2 luni si unul de aprox 4 ani! Vatmanul: – „Daca nu te dai, intru in tine!”… a oprit 10 secunde , dupa care a rabufnit si a intrat in masina. Fereasca D-zeu! Aveti mare grija cand ramaneti pe linia de tramvai… eu numesc asta tentativa de omor !”, a scris bărbatul pe contul de socializare.

El a povestit că în maşina lovită de tramvai erau, pe bancheta din spate, o mămică cu un bebeluş şi un alt copil, de 4-5 ani. Incidentul s-a produs marţi, după ce mai multe maşini au blocat linia de tramvai, dar nu au putut să o elibereze, pentru că se circula intens, potrivit Observator.tv

