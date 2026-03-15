Cum a fost păcălit proprietarul unei pensiuni

Potrivit publicației eBihoreanul, escrocul s-a prezentat sub un nume fals și a pretins că este agent imobiliar. El i-a spus unui proprietar de pensiune din județul Iași că are deja un cumpărător dispus să plătească două milioane de euro pentru imobil.

Pentru a intermedia tranzacția, bărbatul a cerut un comision de 200.000 de euro în numerar, solicitând ca suma să fie adusă în bancnote de 200 de euro.

Momentul în care a înlocuit banii

Când proprietarul a adus geamantanul cu bani, escrocul s-a oferit să numere bancnotele. Într-un moment în care victima a ieșit din cameră pentru câteva minute, bărbatul a înlocuit mai multe teancuri de bani cu pachete de hârtii pregătite dinainte.

Deasupra fiecărui pachet a pus câteva bancnote reale, astfel încât teancurile să pară autentice la o verificare rapidă, iar când proprietarul s-a întors, escrocul i-a spus că revine în scurt timp cu presupusul cumpărător și a plecat. Abia a doua zi, victima a descoperit că în geamantan se aflau, de fapt, hârtii fără valoare, iar el fusese păcălit cu suma de 128.000 de euro.

Escrocul a fost prins, dar banii nu au fost găsiți

Polițiștii l-au identificat pe suspect zece zile mai târziu și l-au ridicat dintr-un apartament din Oradea. În mașina acestuia, anchetatorii au găsit pachete de hârtii pregătite pentru a imita bancnote, telefoane mobile, carduri și câteva sume mici de bani, dar cei peste 128.000 de euro furați nu au fost recuperați.

Judecătoria Iași a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, sub acuzația de înșelăciune.

Metoda „rip deal”, o țeapă celebră în lumea interlopă

Schema folosită de escroc este cunoscută în lumea interlopă drept „rip deal”. Este o variantă modernă a șmenurilor folosite în anii 90 de valutiști.

Escrocii își aleg, de obicei, victimele dintre persoane care vând bunuri scumpe, imobile, mașini sau obiecte de valoare și propun tranzacții rapide cu sume mari de bani în numerar.

Profitând de un moment de neatenție, aceștia înlocuiesc banii reali cu bancnote false sau cu pachete de hârtie pregătite să arate ca teancuri de bani.

