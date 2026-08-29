Pasagerii care erau cu el în vehicul au reuşit să se salveze, însă cei din autoturismele din spate nu au avut acelaşi noroc.

„Zgomotul era de necrezut. Peste tot se auzea un vuiet puternic al morţii”, a povestit Lotumolo.

"La morte ci ha bussato al pullman e ci ha detto: scendete, non è il vostro momento". Così Stefano Lotumolo, fotografo toscano tra i turisti italiani tratti in salvo dopo la devastante valanga che ha colpito una valle del Nepal, racconta all'Adnkronos i momenti drammatici vissuti… pic.twitter.com/XGv007BpRb — Adnkronos (@Adnkronos) August 27, 2026

El a relatat că grupul său a avut doar 30 de secunde pentru a părăsi autobuzul şi a se refugia pe un teren mai înalt.

Alături de alţi 50 de supravieţuitori, s-au adăpostit într-o colibă până la sosirea elicopterelor militare, în dimineaţa următoare.

„Sunt cu adevărat recunoscător. Am văzut moartea peste tot, dar eu sunt în viaţă”, a spus Lotumolo, mărturisind că are nevoie de timp pentru a procesa cele întâmplate.

🔵#Nepal #Tibet "Sono salvo per grazia divina" dice il fotografo toscano, Stefano Lotumolo. Aumentano le vittime inghiottite dal fango: 362, oltre 1.400 i dispersi. I 3 italiani che mancano all'appello sono Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. Dall'India 48 t. di aiuti. pic.twitter.com/53wbN1XeeX — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 27, 2026

Femeia de 97 de ani salvată după inundațiile din Nepal arată „ca un războinic”

O femeie în vârstă de 97 de ani, scoasă dintre ruinele unei clădiri afectate de inundațiile din Nepal, se recuperează în spital, potrivit medicilor care o îngrijesc.

Strănepotul Gunăi Maya Bohara, Dipak Bohara, a declarat pentru BBC că aceasta arată „ca un războinic” întors victorios din luptă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Operațiunea de scoatere a femeii de sub dărâmăturile căminului în care locuia a durat patru ore. Bohara a venit din Kathmandu pentru a-și ajuta străbunica.

Sute de persoane au fost confirmate moarte în urma viiturilor produse miercuri, despre care oamenii de știință cred că au fost provocate de prăbușirea unui ghețar în regiunea de graniță din Himalaya cu Tibetul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE