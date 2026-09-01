După războiul din Gaza, violențele coloniștilor împotriva palestinienilor din Cisiordania, săvârșite sub oblăduirea armatei, s-au ridicat la cote insuportabile. Violențele acestea sunt pași către obiectivul anexării, cel despre care președintele Trump asigura că nu se va petrece niciodată. Acțiunile coloniștilor sunt atât de atroce încât însuși premierul Netnyahu a fost silit să le condamne pe cele mai recente – de la Qusra și Jalud, din 29 august – drept „acte criminale”. Nu le-a pus pe seama politicii guvernului său de extremă-dreapta, ci a unor zurbagii, “o mână de agitatori” care „afectează prestigiul Israelului pe plan internațional”. Îndărătul acestor ipocrizii patetice se află realitatea rece a Proiectului de colonizare E1 (E de la Est) al executivului de la Ierusalim. Proiect ce urmărește să rupă zona de nord a Cisiordaniei de cea de sud, să creeze –  pe numai 12 kilometri pătrați – câteva mii de locuințe pentru palestinienii alungați – în aria situată între estul Ierusalimului și colonia Ma’ale Adumim. Obiectivul strategic: subminarea definitivă a proiectului de creare a unui stat palestinian. „E1” nu este o noutate; nouă este convingerea Marelui Bibi că acum – când omenirea privește și spre alte zone fierbinți – a venit vremea punerii lui în aplicare.  

Această mișcare e făcută și cu gândul la scrutinul din 27 octombrie. Este  prematur să comentăm sondajele electorale sau mișcările politice de pe scena politică din Israel. Cert e că premierul dorește să se eternizeze la conducerea guvernului. Numai așa își poate asigura un scut împotriva  dosarelelor sale de corupție, a acuzelor privind vinovăția sa pentru masacrul Hamas asupra israelienilor din sângeroasa zi de 7 octombrie 2023 – când autoritățile n-au acționat ore întregi – scut împotriva crimelor comise în și după războiul din Gaza. Pentru ca responsabilitatea pentru toate acestea și multe altele să nu îl ajungă din urmă, Marele Bibi nu are altă soluție decât să facă orice spre a obține un nou mandat.

Se pricepe ca nimeni altul să semene în mentalul colectiv ideea că Israelul este o cetate sub permanent asediu și că el este Unicul care o poate Salva – de pericole reale sau de multele preparate în athanorul său de mare și diabolic alchimist politic.

Un exemplu la scară mare al inegalabilului său talent este modul cum îl manipulează pe președintele Trump – informațiile despre așa-zisa  conspirație iraniană de asasinare a liderului de la Casa Albă la întoarcerea de la Summitul NATO din Ankara, dar și iminența asasinării lui Barron Trump.

De-a dreptul neinspirată a fost ultima găselniță electorală despre o presupusă tentativă de asasinare a fiului său, anunțată de curând, dar care ar fi avut loc în decembrie. Victimizarea lui Yair Netanyahu n-a făcut decât să le reamintească israelienilor că, în timpul războiului din Gaza, pe fiii săi, Yair și Avner, apt-combatanți, i-a ținut în siguranță, în afara țarii. Yair, cel pe care l-a folosit ca instrument de victimizare, se află la Miami, de unde, la un moment dat – mare luptător politic pe rețelele de socializare – dădea indicații generalilor din teatrul de operații. Povestea despre asasini de la Tehran care l-ar fi căutat pe fiul său cel mare a mai reamintit concetățenilor săi, probabil, și faptul că, la Războiul de 12 Zile împotriva Iranului din vara anului trecut, premierul Netanyahu, felicitând pentru eroism femeile pilot, a ținut să sublinieze și sacrificiul scumpei sale soții, Sarah, care a trebuit să amânde nunta mezinului Avner (altminteri un personaj decent și discret).

În această campanie electorală. Netanyahu se va bate ca un leu. E un manipulator genial. Va continua, probabil, să îl folosească electoral pe președintele Statelor Unite, gâdilându-i orgoliul.

Numai retragerea lui Netanyahu (posibilă exclusiv printr-un eventual truc al Magicianului din Biroul Oval) – având în buzunar un bilet doar dus spre Miami și garanții de imunitate ferme – ar permite Israelului să-și  reconstruiască sufletul.

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 2 comentarii
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Comentarii (2)
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T.N.T 01.09.2026, 07:57

Poate nu le-ar strica 100 de ani de tăcere. Ca de harakiri nu poate fi vorba.

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Prepurgel 01.09.2026, 15:30

Numai Netanyahu?Dar „blocul Likud”?Dar Congresul american cu congresmanii„puși”de SION?

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