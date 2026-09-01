Comisia Europeană reproșează autorităților din Brazilia că nu au furnizat dovezi suficiente privind conformitatea produselor cu standardele stricte ale blocului comunitar împotriva utilizării necorespunzătoare a tratamentelor veterinare.

O purtătoare de cuvânt a instituției de la Bruxelles a subliniat că Brazilia rămâne un partener important cu care se colaborează strâns, însă reluarea livrărilor va fi posibilă doar după ce respectarea normelor va fi demonstrată.

În prezent, un audit european axat pe sectorul cărnii de pasăre și al mierii este în derulare și urmează să se încheie vineri. În cazul unui aviz favorabil din partea inspectorilor și al acordului statelor membre, importurile de carne de pasăre ar putea fi autorizate din nou în câteva săptămâni.

În schimb, procesul va dura mai mult pentru carnea de vită, unde ciclurile mai lungi de producție necesită perioade suplimentare pentru ca fermierii brazilieni să poată atesta respectarea cerințelor UE.

Măsura vine într-un moment de maximă vigilență din partea Bruxelles-ului, după ce acordul de liber schimb semnat în ianuarie 2026 cu țările din blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) a stârnit critici severe din partea sectorului agricol european și a Franței.

Miza economică este uriașă: în anul 2025, Brazilia s-a clasat pe locul al doilea în topul furnizorilor de carne de vită către UE, exportând peste 92.000 de tone în valoare de mai bine de 713 milioane de euro.

Legislația europeană interzice cu desăvârșire folosirea antimicrobienelor pentru stimularea creșterii sau sporirea randamentului în zootehnie, precum și administrarea de medicamente rezervate infecțiilor umane. Aceste restricții fac parte din politica UE de combatere a rezistenței la antibiotice.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, dezvoltarea superbacteriilor rezistente la tratamente provoacă direct peste un milion de decese anual și contribuie la alte aproape cinci milioane de decese la nivel global.

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