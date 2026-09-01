Ouest-France este un cotidian regional francez, tipări la Rennes și vândut în vestul Franței și la Paris Este publicat de grupul SIPA Ouest-France, deținut de Asociația pentru Susținerea Principiilor Democrației Umaniste (ASPDH). În 2022, tirajul său era de 635.000 de exemplare, cu 2,3 ​​milioane de cititori, fiind considerat principalul cotidian în limba franceză din lume.

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10 dintre cele 28 de femei care l-au acuzat pe actualul președinte american de agresiune sexuală și viol au vorbit deja în propriile țări.

Libertatea a dialogat de mai multe ori cu una dintre ele, elvețianca de origine română Beatrice Keul.

Pentru majoritatea, nu s-a întâmplat nimic după aceea. Acum este prima dată când au fost de acord să-și povestească trauma împreună în același ziar.

Timp de două luni, reporterii au vorbit separat cu fiecare dintre ele. Le-au pus aceleași întrebări și le-au rugat să relateze evenimentele. Azi, femei mature, ele s-au deschis cu dificultate.

„Încremesc când îmi amintesc”

Au avut nevoie de săptămâni întregi pentru a răspunde. Una dintre ele, jurnalistă de profesie, nu s-a putut îndura să retrăiască evenimentele în sine: „Încerc, dar încremenesc”.

O alta a spus că și-a ascuns amintirile „într-o cutie” pentru că „te omoară din interior spre exterior”.

Toate au povestit ce le-a costat deja că au vorbit în public: amenințări cu moartea, șederea într-un adăpost, scrisori suspecte lăsate la ușă, în suburbiile New Yorkului.

La zece ani după ce au vorbit pentru prima dată, în 2016, unele încă își deschid corespondența cu precauție.

„Pentru multe dintre noi, a vorbi în mod public a venit cu un cost personal extraordinar”, au scris ele, într-o declarație comună.

O dată apare frecvent în aceste relatări: 7 octombrie 2016. În acea zi, Washington Post a publicat o înregistrare din 2005 în care Donald Trump, crezând că microfonul său era oprit, s-a lăudat în fața unei prezentatoare de televiziune că a sărutat femei fără să le ceară și le-a apucat de organele genitale, adăugând că atunci când ești o vedetă, lasă să se întâmple. El a numit totul drept „discuție din vestiar”.

În zilele care au urmat, 10 femei au rupt tăcerea. Quest France a vorbit cu 5 dintre presupusele victime.

Dintre cele 10 femei, doar două au intentat vreodată acțiuni în justiție: Jill Harth în 1997 și Alva Johnson în 2019. Ambele cazuri sunt închise de ani buni.

Celelalte 8 nu au inițiat niciodată nicio procedură și toate invocă același motiv: nu și-au imaginat că o instituție le va asculta.

Cu toate acestea, o ușă a fost redeschisă.

Începând cu 29 ianuarie 2026, o lege a orașului New York, legea privind violența motivată de gen, permite din nou acțiunea civilă pentru violența bazată pe gen comisă în oricare dintre cele 5 cartiere ale orașului înainte de 9 ianuarie 2022, indiferent de cât timp a avut loc.

Stacey Williams, fosta parteneră a lui Jeffrey Epstein, a povestit totul jurnaliștilor americani și membrilor Congresului încă din 2016, dar nimeni nu i-a acordat atenție.

Jill Harth spune că nimeni nu a ajuns vreodată la rădăcina poveștii ei și că o mare parte din ceea ce s-a scris despre ea este fals.

Rachel Crooks nu are prea multe speranțe „atâta timp cât Donald Trump rămâne în centrul vieții politice americane”, dar consideră că adevărul trebuie spus.

Kristin Anderson: „Deodată, am simțit o mână cum mă apucă…”

Un club de noapte din Manhattan, China Club, începutul anilor ’90. Are 20 de ani. Locuiește acum în Statele Unite. Clubul este plin, așa cum era adesea la acea vreme. Stă pe o banchetă de catifea roșie, cu fața spre stânga, vorbind cu prietena ei.

„Deodată, am simțit o mână cum mă apucă literalmente de zona inghinală”. Kristin o împinge, sare în picioare. Prietenele ei o urmează și își fac loc prin mulțime. În cealaltă parte a camerei, o întreabă ce s-a întâmplat. Ea spune că un „tip” și-a băgat mâna pe sub fusta ei. Ele fac o grimasă, apoi se uită înapoi la banchetă și o întreabă dacă știe cine este. Se uită înapoi și recunoaște „coafura”. Este Donald Trump.

În seara aceea, începe să-și imagineze că alegerile și dorințele ei sunt lipsite de sens în această atmosferă „prădătoare”.

Bărbații ar trebui să protejeze și au fost învățați să fie prădători, la fel cum femeile au fost învățate să fie copilărești și supuse.

Ceea ce reține din asta este modul ei de „a avea încredere. Dacă i-o acord, este un dar și înseamnă că ți-ai dovedit valoarea de-a lungul timpului”.

Ca tânără femeie, pur și simplu credea că oamenii o vor sprijini. „Mi-a luat timp să accept și să realizez că nimeni nu va veni să te salveze. Trebuie să o faci singură”.

A trăit mult timp cu „atacuri de panică extreme”. Le-a redus prin meditație și un lung proces de autoreflecție. Prima ei declarație publică a fost în 2016 și a deschis o cutie a Pandorei. „Publicul a fost atât de vicios, încât am fost uluită”.

A simțit cum o străbate divizarea: pe de-o parte, cei care au susținut-o, pe de altă parte, cei care i-au trimis amenințări cu moartea, fotografii cu trupuri însângerate prin poștă și e-mail, mesaje atroce și cei care au așteptat-o ​​în fața clădirii.

Kristin Anderson nu a intentat niciodată un proces împotriva lui Donald Trump.

Jill Harth: „Voia să vadă «calitatea» fetelor”

New York, decembrie 1992. Are peste 30 de ani. Acum locuiește în Statele Unite. Decembrie 1992. Călătorește din Florida cu partenerul și asociatul ei, George Houraney, pentru o întâlnire de afaceri la birourile din Turnul Trump.

Au venit să-l roage pe „Don” să sponsorizeze festivalul de miss și abordează această întâlnire crezând că le-ar putea schimba viața.

În timpul întâlnirii, Trump îl întreabă pe George dacă dorm împreună. George ignoră întrebarea și răspunde că sunt un cuplu și locuiesc împreună. Întâlnirea continuă. Trump insistă apoi să părăsească hotelul și să se cazeze la Plaza, pe care îl deținea la acea vreme. Aranjează o cină pentru seara următoare la faimoasa Oak Room și le cere să aducă câteva concurente de la concurs, „ca să poată vedea calitatea fetelor”.

Se grăbesc să aducă urgent câteva la New York, „ca să-l întâlnească pe faimosul Donald Trump”. Pe parcursul cinei, viitorul președinte al Statelor Unite o fixează pe Jill. Apoi o invită la un club din New York, Frederick’s. Toată seara, o prezintă ca fiind prietena lui.

La o masă de la Frederick’s, își pune mâna pe piciorul ei și o atinge „sexual”. În acel moment, ea este sfâșiată, umilită: ar trebui să-i spună lui George, ar trebui să spună cuiva? E în capcană. A început să lucreze pentru el la 15 ani. Înțelegerea cu Trump este visul lui de-o viață.

„Nu am vrut să fiu cea care strică înțelegerea”. Cei din jurul lor nu își rețin remarcile sarcastice. „Unii oameni au spus că ar fi fost mai bine să mă țină acasă, desculță și însărcinată”.

Jill devine intermediara dintre cei doi bărbați. Trump vrea să vorbească cu ea și să se ocupe de ea. Își petrece cea mai mare parte a timpului încercând să o convingă să-l părăsească pe George și să vină să-l vadă singură, în New York sau Florida.

Îmi tot spunea că trebuie să mă implic și să fiu cu el, că sunt prea deșteaptă, prea frumoasă și prea talentată ca să fiu cu un ratat ca George.

Ea descrie scena ca fiind „complet amețitoare”. La vremea respectivă, Jill a decis să țină totul pentru ea. Apoi, pe 25 aprilie 1997, a intentat un proces federal împotriva lui Donald Trump la tribunalul din Manhattan, solicitând 125 de milioane de dolari. L-a retras câteva săptămâni mai târziu.

Jill Harth a fost prima femeie care a intentat un proces civil împotriva lui Donald Trump pentru abuz sexual, cu 20 de ani înainte de MeToo.

Astăzi, ea vrea să explice cât de diferite au fost vremurile pentru femei. Nu-i place prea mult din ceea ce s-a scris despre ea în presă, pentru că este „în mare parte neadevărat” și pentru că o prezintă ca pe cineva care nu este.

Stacey Williams: „Donald și-a plimbat mâinile peste tot corpul meu”

Birourile lui Donald Trump din Trump Tower, Fifth Avenue, iarna 1992-1993. Avea 24 de ani și era partenera lui Jeffrey Epstein. Acum locuiește în Los Angeles. În 1992, agentul ei, care conducea o importantă agenție de modelling din New York, a invitat-o ​​la cină la un restaurant din Upper East Side. Masă rotundă, mai mulți oameni de afaceri mai în vârstă. Unul dintre ei a fost Jeffrey Epstein.

A devenit iubita lui Epstein, iar într-o zi, în timp ce se plimbau, au luat-o spre Fifth Avenue. „Hai să-l salutăm pe Donald”, i-a sugerat el femeii, adăugând că Donald vorbea mult despre ea și ar fi „încântat să-i vadă”.

Trump a venit să-i întâmpine și aproape imediat a început să o atingă. „Donald și-a trecut mâinile peste tot corpul meu, în timp ce el și Jeffrey continuau să discute ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, Acest lucru a continuat câteva minute!

A observat instantaneu starea furioasă a lui Epstein, fără să înțeleagă de ce. Pe trotuarul de pe Fifth Avenue, a început să țipe la ea. „De ce l-ai lăsat să facă asta?”. A rămas acolo, înlemnită, întrebându-se de ce nu reacționase.

Stacey s-a întors și a mers în direcția opusă: „I-am spus să nu mă mai contacteze, cred că este grav bolnav și are nevoie de ajutor psihiatric.”

Concluzia ei a fost clară: zero încredere în bărbații pe care nu îi cunoștea. Paradoxul aproape că a amuzat-o: „Astăzi lucrez în Los Angeles cu oameni foarte săraci și dependenți care locuiesc pe străzi și sunt adesea întrebată dacă mă simt în siguranță. În mod surprinzător, da. Nu am avut niciodată cea mai mică problemă în cinci ani de la acest loc de muncă, în timp ce am fost expusă la mult mai multe pericole în birouri precum cel al lui Donald Trump și printre bărbați presupus respectabili în costume”.

Ea și-a povestit povestea jurnaliștilor și membrilor Parlamentului încă din 2016. Nimeni nu a fost cu adevărat interesat. În 2022, a fost intervievată la domiciliul ei pentru un documentar și a vorbit pentru prima dată în fața camerei despre agresiunea pe care susține că a suferit-o din partea lui Trump, în prezența lui Epstein.

Documentarul a fost prezentat la Festivalul de Film de la Woodstock în octombrie 2024, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale. De asemenea, a trecut un test cu detectorul de minciuni.

Consideră că ar fi trebuit să fie protejată, nu „predată” lui Epstein de către agentul său, care, potrivit ei, a făcut același lucru cu multe femei de-a lungul anilor, „femei ale căror interese trebuia să le apere”.

Industria modei a fost întotdeauna Vestul Sălbatic, cu foarte puțină supraveghere.

Stacey, care nu ascunde că este membră a Partidului Democrat de mulți ani, cere acum publicarea integrală a dosarelor Epstein care îl privesc pe Donald Trump.

Beatrice Keul: „«E rândul tău». N-am uitat niciodată această expresie”

O suită de hotel din New York, noiembrie 1993. Beatrice Keul, elvețianca născută la Cluj-Napoca, are 22 de ani. Acum locuiește în Elveția. Noiembrie 1993. Tocmai venea de la concursurile Miss Elveția și Miss Europa când primește o invitație personală de la Donald Trump la competiția sa, concursul Donald J. Trump American Dream.

Trump finanțează acest concurs de frumusețe și „le permite prietenilor săi prădători să vâneze pe teritoriul său”, spune ea, folosind un termen din Codul Penal pentru a-l descrie: „Crimă organizată”.

Acolo îi întâlnește pe Trump și Epstein. Toți folosesc exact aceeași expresie: „Voi avea grijă de tine”. „În săptămâna următoare, Trump și Epstein au organizat încă două petreceri. În total, se așteptau la participarea a peste 150 de fete, «adică 150 de potențiale victime», subliniază ea, înainte de a-l invita pe cititor să facă și calculele pe parcursul unei luni, al unui an, 10 ani…

Trump flirtează cu Beatrice, se preface fermecătoare, iar ea are încredere în el. Înainte de a pleca, îi spune că va trimite pe cineva mai târziu și vor continua conversația. Epstein, la rândul său, se prezintă diferit: «Sunt Jeffrey, cel mai bun prieten al lui Don»”.

Mai târziu în acea seară, Trump trimite pe cineva din anturajul său. Acest bărbat o conduce la etaj, în apartamente, deschide ușa și spune o propoziție de trei cuvinte: „E rândul tău”. Nu a uitat niciodată acea propoziție.

Odată ce ușa s-a închis, a fost „agresată sexual brutal” în suita prezidențială. Dintr-o singură lovitură, își amintește ea, „s-a transformat într-o fiară sălbatică, ca Jekyll și Hyde. A fost o ambuscadă planificată și orchestrată, iar eu nu eram nimic mai mult decât carne proaspătă”.

De atunci, ce s-a schimbat? Totul. Viața ei a luat o altă întorsătură în ziua aceea; a devenit o altă persoană, și-a pierdut bucuria de a trăi, iar încrederea în bărbați i-a dispărut instantaneu.

Trump, spune ea, a amenințat-o imediat după aceea. „Trebuie să taci, altfel ți se vor întâmpla lucruri rele”. Nu poate pleca: i-a luat pașaportul. Singura ei opțiune este să-i spună ce vrea el să audă, pentru a fi sigură că se întoarce acasă vie.

Ceea ce s-a petrecut atunci a tratat ca pe o rană deschisă: „Încerci să uiți, te ții ocupată, ascunzi totul” . Amintirile ei sunt într-o cutie, iar asta „te omoară din interior spre exterior”.

Anii care au urmat au fost un coșmar personal. Subconștientul, spune ea, îți trimite semnale în mod regulat. Chiar și astăzi, poate avea un atac de panică.

Slujba ei în sectorul bancar a salvat-o parțial. Béatrice Keul nu a depus niciodată plângere. Acum spune că vrea să aducă în instanță cazul, iar evenimentele pe care le descrie, care au avut loc în Manhattan, se încadrează în procedura civilă din New York.

În anii ’90, femeile aveau o singură alternativă: să sufere în tăcere. Astăzi, publicul are dreptul să știe cine este persoana numită președintele Statelor Unite și să decidă singur dacă să aibă încredere în el. Povestea mea nu este o bârfă. Nu mai este vorba despre mine, despre celelalte femei care l-au acuzat sau despre victimele lui Epstein: este vorba despre toată lumea, despre copii, despre viitor, despre libertatea de exprimare!

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Karena Virginia: „M-a tras de sânul drept. Am fost paralizată”

Queens, New York, 1998. Are 27 de ani. Acum locuiește în suburbiile orașului New York.

Donald Trump se apropie de ea din stânga, cu prietenii săi în spatele lui, și comentează cu voce: „Hei, uită-te la ea, n-am mai văzut-o niciodată. Uită-te la picioarele astea…”. Apoi, conform relatării ei, a venit spre ea, a luat-o în brațe, și-a strecurat mâna pe sub bluză și a apucat-o de sânul drept. Ea a înlemnit. A întrebat-o de două ori: „Nu știi cine sunt? Nu știi cine sunt?”.

Prietenii ei s-au uitat și au râs. Și apoi? „Am înlemnit și m-am calmat, și am spus da, ca să spun că știu cine este. Am fost paralizată”. A sosit mașina, iar ea a urcat, acoperindu-și picioarele cu sacoul negru pe care îl ținea în mâna dreaptă. Apoi a sunat-o imediat pe prietena ei, Robin, „ea m-a ajutat întotdeauna să depășesc rușinea. Mă simțeam vinovată că mi-am arătat picioarele…”

Karena Virginia nu a intentat niciodată un proces. Ea și-a făcut publică povestea pe 20 octombrie 2016, la o conferință de presă la New York, alături de avocata Gloria Allred.

Dar la scurt timp după aceea, spune că a găsit amenințări cu moartea în cutia poștală a familiei sale, în fața casei lor din suburbiile New Yorkului: „Ura îndreptată împotriva mea – nu știam că este posibil în America. A fost o perioadă de durere atroce”.

Rachel Crooks: „A continuat să mă sărute pe obraji, apoi pe gură. Am fost uluită”

Trump Tower, etajul 24, Manhattan, iunie 2005. Are 22 de ani. Acum locuiește în Ohio. Iunie 2005. A absolvit facultatea și se alătură fondului de investiții Bayrock Group, la etajul 24 al Trump Tower. Bayrock căuta atunci să colaboreze cu Trump Organization.

I s-a spus, de asemenea, că „TO recruta tinere atrăgătoare pentru a-i face pe plac șefului”. Își amintește că i s-a cerut să posteze anunțuri de angajare prin care solicita fotografii de la candidați și încuraja modelele și actrițele să aplice.

Biroul ei, aflat în spatele ușilor de sticlă, are vedere la lifturi. L-a văzut pe Trump în mod regulat timp de câteva luni, până când i s-a părut ridicol să se intersecteze atât de des cu cel mai important partener al angajatorului ei fără să se prezinte vreodată. În acea dimineață, a sosit devreme, ca de obicei. Se simțea deosebit de încrezătoare.

„În loc să rămân în spatele biroului, m-am ridicat și am deschis ușile de sticlă când l-am văzut așteptând liftul. M-am gândit că, din moment ce companiile noastre lucrează atât de mult împreună, ar trebui să mă prezint”. El a întrebat-o de unde este și i-a spus că ar trebui să fie model. Se obișnuise să-și vadă colegii europeni salutându-se cu un sărut rapid pe obraz și asta a crezut inițial că face. Dar el a continuat să o sărute pe obraji, apoi a sărutat-o ​​pe gură. A fost uluită.

Nu-și amintește exact cum s-a terminat, „probabil odată cu sosirea liftului lui”. Rachel a alergat înapoi la birouri, a găsit o cameră goală, s-a așezat în întuneric și și-a sunat sora. Era „panicată”, „devastată” și se simțea „minusculă”.

În seara aceea, i-a spus partenerului ei de atunci, care era furioasă pe Trump. Au discutat despre opțiunile lor și au revenit mereu la aceleași întrebări. „Cui i-am spune? Și ce ar face cu adevărat? La vremea respectivă, credeam că răspunsurile la aceste întrebări erau «nimeni» și «nimic»”.

Ani buni, nu a vorbit deschis despre asta, deși nu era tocmai un secret: cei dragi știau, ea l-a ignorat. „În sinea mea, mi-era rușine că am fost o victimă”.

Am simțit că trebuie să fi părut insignifiantă pentru acest bărbat puternic, m-am întrebat dacă nu cumva arătasem doar ca un obiect decorativ.

În anii care au urmat, a devenit foarte sensibilă în mediile profesionale, în special cu bărbații, și s-a retras imediat ce simțea că este tratată diferit din cauza aspectului ei.

Încrederea în sine a avut de suferit. A părăsit compania după cinci luni și s-a întors în Ohio. Punctul de cotitură a venit la începutul anului 2016, când a citit în presă povestea lui Temple Taggart, a cărei experiență a fost remarcabil de similară cu a ei. A simțit o ușurare imediată: „Nu a fost din cauza mea”.

Rachel Crooks nu a intentat niciodată acțiuni legale.

Natasha Stoynoff: „Melania era ieșită un pic, m-a lipit de un perete și m-a sărutat cu forța!”

Mar-a-Lago, Florida, decembrie 2005. Are 40 de ani. Acum locuiește între Statele Unite și Canada.

În decembrie 2005, Natasha Stoynoff, pe atunci jurnalistă la revista People, a mers la Mar-a-Lago, Florida, pentru a-i intervieva pe Donald și Melania Trump, cu ocazia primei lor aniversări de căsătorie și a sarcinii Melaniei.

La un moment dat, Melania a urcat la etaj, lăsând-o pe Natasha Stoynoff singură cu Trump. Conform relatării sale, Donald Trump a condus-o într-o cameră, a lipit-o de un perete și a sărutat-o ​​cu forța.

Ea susține că l-a împins de mai multe ori. De asemenea, relatează că acesta a făcut remarci cu tentă sexuală și i-a spus că au o aventură. A doua zi, avea o programare pentru un masaj la spa-ul Mar-a-Lago.

Donald Trump a apărut brusc căutând-o și a găsit-o singură, goală pe masa de masaj. Ea a făcut publică povestea abia în 2016, în revista People, după ce Washington Post a publicat un videoclip în care Trump discuta despre relația sa cu femeile.

Acest episod a făcut-o să se îndoiască de ea însăși mult timp și că i-a fost greu să vorbească despre asta. Timp de câteva luni, chiar a schimbat modul în care își desfășura interviurile.

„A fost îngrozitor. Mă tot gândeam: chiar trebuie să fac toate astea, să-mi schimb nenorocita de personalitate, doar ca să mă protejez de prădători?”, spune ea.

„Dacă aș fi vorbit mai devreme, poate că ar fi împiedicat alte persoane să fie agresate. Când sunt la sala de box, lovind la sac, mă gândesc la el”, afirmă ea.

Natasha Stoynoff nu a intentat niciodată un proces, dar a relatat evenimentele sub jurământ în instanța federală. Pe 3 mai 2023, ea a depus mărturie la procesul Carroll.

Samantha Holvey: „Regulile care ne protejează nu i se aplicau”

În culisele concursului Miss USA, aprilie 2006. Era Miss Carolina de Nord și avea 20 de ani. Acum locuiește în Statele Unite. Donald Trump era pe atunci coproprietar al organizațiilor Miss USA, Miss Teen USA și Miss Universe.

L-a întâlnit pentru prima dată la New York, la o lansare de carte: „Le-a aliniat pe toate concurentele Miss USA, iar el a trecut pe lângă noi, verificându-ne pe fiecare din cap până în picioare. Eu aveam doar 20 de ani. El avea 59”.

În noaptea finalei, în timp ce candidatele se pregăteau pentru transmisiunea în direct, Trump a intrat în camerele în care se schimbau. Agenții erau staționați în afara vestiarelor cu instrucțiuni să țină bărbații departe.

Era la programarea ei la coafură și machiaj, purtând un halat pe care erau imprimate numele și statul ei. L-a văzut traversând cabina de probă, unde nu aveau voie alți bărbați.

În copilărie, Miss SUA reprezenta pentru ea „femei puternice, inteligente și încrezătoare”. Realitatea părea radical diferită. „În cele aproape patru săptămâni ale competiției, concurentele sunt plasate în mod regulat în situații în care bărbați mai în vârstă și bogați le observă și le încurajează să socializeze. Eram femei tinere care participau la ceva menit să ne celebreze și totuși am simțit atât de des că eram acolo pentru a fi privită și pusă la dispoziția bărbaților puternici”, spune ea.

În 2016, în mijlocul campaniei sale, și-a povestit întâmplarea într-un ziar. Mesaje de ură au curs în număr mare, atât de la bărbați, cât și de la femei, vizând viața ei și viața familiei sale.

Samantha Holvey nu a intentat niciodată un proces și nici nu a intenționat să facă asta. Trump a intrat într-un vestiar unde bărbații nu aveau voie. Nimic din toate acestea nu constituie o infracțiune. În 2017, ea a rezumat situația astfel: „De ce l-aș da în judecată?”

Alva Johnson: „Șeful te place”

Statele Unite. Campaign RV, Tampa, Florida, august 2016. La acea vreme, era producător de evenimente. Alva Johnson s-a întors în Alabama în 2015 pentru a avea grijă de părinții ei în vârstă.

„Mi s-a oferit slujba de a produce un eveniment pentru un candidat la președinție, Donald Trump, care se afla atunci în cel mai de jos punct al sondajelor republicane. Aveam nevoie de acest job pentru a-mi ajuta familia, așa că am acceptat”, rememorează.

Încă de la prima lor întâlnire, candidatul a comentat tare și în mod repetat aspectul ei, arătând-o oamenilor din jurul lor și spunând că este frumoasă.

Mitingul din Madison, Alabama, a atras 33.000 de persoane și a devenit cel mai mare din campania sa din 2015. Echipa de campanie i-a oferit apoi lui Alva un post cu normă întreagă: „Întotdeauna am fost o democrată; nu am votat niciodată republicanii”.

„Nu politica m-a adus aici, ci venitul de care aveam nevoie. Și la acea vreme, nu credeam că poate câștiga”, spunea ea.

În iunie 2016, a fost trimisă în Florida, unde a înființat o operațiune de teren bazată pe o flotă de rulote care traversau fiecare județ.

Când Trump a venit la un miting, a vrut să vadă vehiculele. Ea stătea într-unul dintre ele în timp ce saluta voluntari și personal. El s-a uitat atent la ea; ea și-a întors capul. Când era pe punctul de a pleca, s-a oprit în fața ei, i-a pus ambele mâini pe umeri și a tras-o spre el. La început, a crezut că este o îmbrățișare, apoi și-a dat seama că încerca să o sărute.

„Am reușit să-mi întorc capul în ultimul moment: sărutul a aterizat pe o parte a feței mele, la doar câțiva centimetri distanță”.

Scena s-a desfășurat în fața voluntarilor aflați sub supravegherea ei și a mai multor colegi. Ea a fost singura pe care a sărutat-o. Aproape imediat, au început glumele: „Șeful te place. Ești singura care a primit un sărut de la șef”.

Într-o clipă, luni de muncă și distanță profesională au fost șterse: „Am fost redusă la aspectul meu fizic, în loc să fiu recunoscută pentru ceea ce am făcut”. În aceeași zi și-a sunat partenerul, cea mai bună prietenă și părinții și își amintește că a plâns la telefon fără să poată explica de ce.

A rămas în campanie până când a apărut înregistrarea Access Hollywood: „Când l-am auzit lăudându-se că sărută femei fără să le ceară voie, mi-am recunoscut imediat propria experiență în cuvintele lui”.

Nu s-a mai întors niciodată. Alegerile erau la mai puțin de două săptămâni distanță: avocații ei au mutat-o ​​într-o casă sigură din Florida. Peste noapte, a trecut de la a fi o sursă de încredere din interior la o potențială trădătoare.

Trump câștigă, iar ea alege să rămână tăcută: acuzarea publică a unui președinte în funcție i se pare lipsită de sens. Punctul de cotitură vine în toamna anului 2018, când îl numește pe Brett Kavanaugh la Curtea Supremă, care se confruntă și el cu acuzații de agresiune sexuală.

În februarie 2019, ea depune un proces împotriva lui Trump și a campaniei sale, invocând, printre altele, agresiune sexuală și discriminare salarială. Judecătorul federal William F. Jung respinge petiția ei inițială, considerând-o insuficient fundamentată și prea politică, permițându-i totodată să o modifice. Ea o retrage.

Primeam nenumărate amenințări cu moartea care detaliau cum voiau să fiu ucisă; familia mea era, de asemenea, amenințată.

Campania Trump a dat-o apoi în judecată pentru încălcarea acordului de confidențialitate impus angajaților săi. De data aceasta, ea nu a dat înapoi. În martie 2022, arbitrul desemnat pentru caz a decis că clauzele de confidențialitate și de nedenigrare sunt „vagi și inaplicabile” și a ordonat campaniei să îi plătească peste 350.000 de dolari reprezentând onorarii juridice. Și-a bazat decizia pe două precedente obținute de foștii angajați Jessica Denson și Omarosa Manigault-Newman.

Amy Dorris: „Am fost avertizată că viața mea ar putea fi în pericol”

US Open, New York, septembrie 1997. Avea 24 de ani. Acum locuiește în Statele Unite. Fost model, Amy Dorris și-a făcut publică povestea în septembrie 2020, în mijlocul pandemiei, într-un interviu amplu acordat publicației The Guardian.

Evenimentele pe care le descrie datează din 1997 și au fost confirmate de martori. „Bărbatul cu care mă vedeam atunci m-a dus cu mașina de la Miami la New York și atunci a început o serie de zile petrecute în anturajul lui Donald Trump”.

Primul incident a avut loc în timpul turneului US Open, unde descrie un sărut forțat. Au urmat alte incidente, mai întâi în birourile din Trump Tower și apoi la domiciliul ei din aceeași clădire, pe parcursul mai multor zile, timp în care spune că nu a putut niciodată să scape de prezența lui persistentă.

La acea vreme, a acordat un interviu unui jurnalist de la New York Times, înainte de a refuza toate solicitările ulterioare ale presei timp de câțiva ani.

Am fost avertizată că viața mea ar putea fi în pericol după ce povestea mea a fost publicată, iar articolul despre mine m-a îmbolnăvit.

„De atunci, nu am mai intrat niciodată în detalii despre ceea ce am trăit, limitându-mă la câteva reacții ocazionale atunci când știrile juridice din jurul lui Donald Trump, în special cazul E. Jean Carroll sau calendarul electoral american, mi-au adus involuntar aminte de asta”, explică ea.

Amy Dorris nu a intentat niciodată un proces. Relatarea ei a fost coroborată de la bun început de mama sa, o prietenă și un terapeut, cărora li s-a confesat în momentul evenimentelor și în anii care au urmat.

Răspunsul Casei Albe: „Acuzații false și defăimătoare!”

În 2017, Donald Trump a denunțat într-un tweet „povești fabricate” de la femei „pe care nu le cunosc și/sau pe care nu le-am întâlnit niciodată”, încheind, pentru el, cu un echivoc: „ȘTIRI FALSE!”

Contactată de Ouest-France, Casa Albă a răspuns prin intermediul uneia dintre principalele sale purtătoare de cuvânt, Lauren Bis, care a declarat: „Acestea sunt acuzații false și defăimătoare!”.

Ea a criticat-o pe Béatrice Keul pentru că „a vorbit pentru prima dată în octombrie 2024, a scris o carte și totuși și-a evidențiat poziția în clasamentul concursului de frumusețe din 1993”.

Ea a acuzat-o pe Stacey Williams că „a vorbit cu două săptămâni înainte de alegerile din 2024 și că a lucrat pentru o organizație care îl susține pe Barack Obama”.

Casa Albă a subliniat „munca voluntară a lui Rachel Crooks în ambele campanii ale lui Obama, sprijinul ei pentru Bernie Sanders, candidatura sa din 2018 pentru Camera Reprezentanților din Ohio.

Ea a acuzat-o pe Alva Johnson că „este înregistrată în prezent ca democrată în statul New York”.

Calendarul, o carte și o etichetă politică, așadar, dar nimic despre ceea ce descriu aceste femei. Această asociată apropiată a lui Trump nu oferă nicio versiune alternativă a evenimentelor: nu contestă o dată, un loc sau o întâlnire, referindu-se pur și simplu la context.

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