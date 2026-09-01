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Măsura va fi în vigoare doar 2 săptămâni

Măsura intră în vigoare marți, 1 septembrie, și va fi aplicată până pe 15 septembrie, ca urmare a evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Decizia vine pe fondul scumpirilor din ultimele săptămâni înregistrate la cotațiile internaționale ale petrolului și urmărește să atenueze creșterea prețurilor la pompă pentru a proteja puterea de cumpărare a populației.

Intervenția actuală continuă demersul din a doua jumătate a lunii august, când acciza fusese redusă cu 20%. Noua ajustare reprezintă o diminuare a taxei cu 701,07 lei la 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.

Astfel, în prima jumătate a lunii septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă ajunge la 2.103,22 lei la 1.000 de litri.

Potrivit datelor disponibile pe site-ul peco-online.ro, cu doar 24 de ore în urmă, în București, prețul unui litru de motorina era, în marile orașe, între 10,09 lei și 10,14 lei. După scăderea accizei de azi, prețul la unele stații de alimentare a scăzut sub 10 lei.

Prin atenuarea tarifului la pompă, guvernul încearcă să stabilizeze lanțurile de aprovizionare

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că mecanismul legal funcționează gradual și se adaptează automat la evoluțiile de pe piața internațională.

În ultimele două săptămâni, cotațiile Platts pentru motorină au consemnat o variație de peste 45%, în timp ce prețul mediu standard a crescut cu mai mult de 25%. Aceste evoluții au impus, conform formulei din lege, extinderea reducerii fiscale la nivelul maxim de 25% din baza prevăzută de Codul fiscal.

Decizia autorităților urmărește totodată să prevină transmiterea scumpirii carburanților în restul economiei. Un preț mai ridicat al motorinei se reflectă rapid în costurile de transport și logistică, generând ulterior creșteri de prețuri la bunurile de consum de la raft.

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