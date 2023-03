Noi voci furioase în PNL la adresa lui Bogdan Aurescu. „Nu mai are ce căuta în Guvern. A comis un gest mizerabil”. Surse: O parte dintre liberali enervați de atitudinea flegmatică a ministrului la ședințe

După Rareș Bogdan, un nou lider PNL l-a atacat violent marți seara pe ministrul tehnocrat de Externe, Bogdan Aurescu. Este vorba despre deputatul de Timiș Ben-Oni Ardelean, fost vicepreședinte al partidului.

Într-o lungă postare pe Facebook, Ardelean desființează activtatea lui Aurescu la Ministerul de Externe, spunând despre acesta că „transporta cu hărnicie geanta lui Adrian Nastase” și atribuindu-i o lungă listă de reproșuri:

– șirul nesfârșit de “năzbâtii” de genul ratării Schengen,

– a ratării intrării de 15 ani în programul Visa Waver,

– asumarea unor obiective nerealiste pe termen scurt (cum încearcă el să dezinformeze) ca OECD,

– compromiterea candidaturii României ca Membru Nepermanent în Consiliul de Securitate (ratat și la ultimele alegeri),

– aspectele legate de minorități,

– diluarea prezenței României pe plan extern prin trimiterea unor ambasadori la post care nu vorbesc nici o limbă straină,

– punerea unor oameni în structurile de conducere ale minsterului prin încălcarea legii,

– diminuarea capacității diplomatice prin compromiterea concursurilor etc (lista fiind mult prea lungă, iar despre asta o sa vorbesc la momentul potrivit!).”

Ardelean merge mai departe decât Rareș Bogdan și cere explicit îndepărtarea lui Aurescu din Guvern: „Omul acesta nu mai are ce căuta în Guvernul României și în niciun caz nu are ce căuta pe un loc politic asumat de PNL. Practic atacul lui Aurescu este direct indreptat impotriva PNL, iar asta eu nu pot accepta. Rareș Bogdan are perfectă dreptate!”.

Recomandări Un guvern prea ocupat ca să vorbească cu oamenii în ziua în care România a fost la un pas de o tragedie. Noroc că l-au angajat pe ION

„Să îl acuzi de retorică rusească pe Rareș Bogdan, știind că Rareș Bogdan este un anticomunist si anti-putinist convins și declarat, cred că este nu numai un gest mizerabil dar și un atac conștient la retorica partidului care partid, astăzi se vede astăzi acuzat de sputkinism”, a mai scris Ben Oni Ardelean.

Ben Oni Ardelean Foto: Facebook

Bode, mesaj pentru Rareș Bogdan

Despre scandal a vorbit marți și secretarul general al PNL, Lucian Bode.

Ministrul de Interne a recunoscut agitația din partid după schimbul de replici și a anunțat că subiectul va fi tranșat peste două săptămâni de conducerea partidului.

„Vom avea aceste discuţii clarificatoare la solicitarea multor preşedinţi de filială care ne-au contactat şi ne-au întrebat de unde această discuţie în spaţiul public, când ea putea să aibă loc într-un cadru statutar (…) O astfel de discuţie în spaţiul public, astfel de mesaje transmise în spaţiul public cu certitudine nu fac bine nici actorilor şi nici PNL. Aceste chestiuni trebuie discutate în structurile statutare ale PNL şi vă asigur că acest lucru se va întâmpla”, a spus Lucian Bode, citat de Agerpres.

Recomandări EXCLUSIV. Ce arată expertiza în cazul accidentului mortal făcut de un preot în parcarea AFI Mall: Șoferul „a accelerat la maximum”. Varianta în care tânăra de 29 de ani scăpa cu viață

Ministrul de Interne i-a transmis un mesaj indirect și lui Rareș Bogdan: „Nu aţi văzut niciodată în ieşirile publice ale preşedintelui Nicolae Ciucă sau prim vicepreşedintelui Gheorghe Flutur, ale secretarului general, să criticăm anumite lucruri care nu ne plac la demnitarii susţinuţi de PNL în diferite funcţii publice. Vă garantez că astfel de discuţii au avut loc în Biroul Executiv şi în Biroul Politic Naţional”.

Liberali, pe surse: Are o atitudine sfidătoare față de partid

Dincolo de aceste declarații oficiale, o parte dintre membrii din conducerea PNL, au să-i reproșeze multe, pe surse, lui Aurescu.

„În ședințele la care a participat era flegmatic, iar colegii aveau nemulțumiri legate de modul cum răspundea. Parcă avea pretenția că este peste partid, mai presus de toți. Nu este contestat faptul că este un bun diplomat, doar că politica României în cazul Schengen a fost parcă să nu cerem nimic, doar să facem act de prezență, fără să ne implicăm în decizii majore. Vă dau un exemplu. După ce România nu a intrat în Schengen în decembrie anul trecut, i s-a reproșat că nu a avertizat înainte despre ceea ce urma să facă Austria și atunci, mai degrabă, l-a lasat pe ministrul de interne Lucian Bode să gestioneze situația”, a spus un lider liberal pentru Libertatea.

Recomandări „Adevăratul” America Express încă nu rulează la televizor. Cum arată emisiunea TV finanțată de guvern la care m-am gândit

Alte voci susțin că ministrul Aurescu a dat dovadă de aroganță la ședințele la care a participat.

„I se mai reproșează atitudinea nu față de un om sau altul, ci chiar față de partid. O atitudine care părea sfidătoare, lipsită de o minimă dorință de asumare a unor critici pe care le primea. Când ascultam răspunsurile, parcă aveam impresia că cei care puneau întrebări erau umiliți. Concret, în spatele unor vorbe alese și ale unor cifre, aveam senzația că ocolea răspunsul și lăsa să se înțeleagă că cel care a pus întrebarea este pe lângă subiect”, susțin surse din partidul condus de premierul Nicolae Ciucă.

Trei variante pentru PNL

În acest moment, se conturează trei posibilități, spun mai mulți oameni importanți din PNL, înaintea ședinței Biroului Politic Național. Una dintre ele este să i se retragă sprijinul politic lui Aurescu.

„Ședința va fi tensionată, una cu cuțitele pe masă, cum se spune. Există varianta să i se retragă sprijinul politic, pentru că, deși Bogdan Aurescu este tehnocrat, el a fost votat în BPN, deci ocupă un loc al Partidului Național Liberal. Dacă i se va retrage sprijinul, atunci premierul și președintele partidului, Nicolae Ciucă, ar trebui să îl demită”, a spus un vicepreședinte al PNL pentru Libertatea.

A doua variantă este că premierul Ciucă își dă demisia la rotativă, întreg guvernul cade și se va face o nouă listă de miniștri, pe care însă Aurescu să nu se mai regăsească.

„Când s-a făcut coaliția în toamna lui 2021, țin minte că PSD a spus în discuțiile private cu noi că ei oricum nu pun ministrul la Externe, că este un post pe care președintele Iohannis pune pe cine vrea el, așa că portofoliul MAE nu s-a negociat. Deci portofoliul va rămâne la PNL, numai că există varianta ca Aurescu să nu mai prindă următorul mandat dupa rotativă”, a spus un alt lider PNL.

A treia variantă este ca mai mulți liberali să îl conteste puternic pe Aurescu în ședința BPN care va avea loc fie pe 20 martie, fie pe 27 martie, dar „să nu se întâmple nimic, adică să nu fie un vot privind retragerea sprijinului politic”.

Oricum, spun surse din partid, decizia în acest caz îi va aparține președintelui Klaus Iohannis, cel care este așteptat „să spună în cadru restrâns sau chiar și public, dacă va fi întrebat de jurnaliști, ce părere are despre acest conflict în care este implicat omul pe care el l-a propus la Externe”.

De unde a plecat scandalul dintre Rareș Bogdan și Bogdan Aurescu

Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat pe 12 martie, la Prima News că, dacă ar fi șeful lui Bogdan Aurescu, nu l-ar păstra în funcție și că ministrul a fost „numit de stat”. În replică, șeful diplomației române a spus pentru Libertatea că europarlamentarul PNL „probabil are multe frustrări personale” și că se simte „ca atunci când e atacat de Sputnik”.

Ulterior, Rareş Bogdan a mai transmis un mesaj dur. „Nu vă lăsaţi manipulaţi de agenţii dezinformării putiniste!”, a scris europarlamentarul pe Facebook, fără să îl numească pe Bogdan Aurescu. Contactat de Libertatea, prim-vicepreședintele PNL a confirmat că s-a referit la ministrul de externe.

GSP.RO Un albanez mutat în România a dat lovitura cu această afacere. „Românul iubește acest fel de mâncare. Sunt și prețuri bune!”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro De unde provin ouăle M de la Lidl, de fapt. Detaliul de pe etichetă pe care mulți români nici nu îl observă

Viva.ro Scrisoarea de dragoste scrisă de Amza Pellea pentru soția lui, chiar după nuntă. Ce s-a aflat după 60 de ani: 'Draga mea'

Observatornews.ro Avem cele mai scumpe roşii din toată Europa. Cu cât vrea să vândă kilogramul un fermier din Ilfov

Știrileprotv.ro Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare

FANATIK.RO Patru zodii cu noroc mare în viață până la sfârșitul lunii martie. Au o perioadă fabuloasă

Orangesport.ro Revenirea momentului în televiziune! O emisiune celebră se reia. Surpriză: cine va fi prezentatorul, după zile tensionate de negocieri

Unica.ro 'Am luat-o de sub zero'. Andreea Bălan povestește cum a pierdut toți banii și ce preț a plătit pentru succes

HOROSCOP Horoscop 15 martie 2023. Capricornii au parte de situații ambivalente, care evoluează după reguli care nu le sunt prea bine cunoscute

PUBLICITATE Ce au în comun caracatița, midiile, peștele și vinul românesc?