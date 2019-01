La procesul în care odinioară nu aveai loc nici să arunci un ac în sală, prin mulţimea de avocaţi, părţi civile şi părinţi îndoliaţi, azi sunt locuri libere în bănci. Avocaţii se substituie unii pe alţii, părinţii au obosit să tot audă descrierea iadului în care au pierit copiii lor, iar presa e ocupată cu preluarea președinției Consiliului UE de către România.

Judecătorul le-a permis inculpaţilor să se aşeze în primele rânduri. Nu au venit toţi, lipsesc Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului 4, dar şi Matei George, fost angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucureşti.

Zece martori au fost citaţi pentru acest termen. Când se face prezenţa, în sală nu sunt decât trei.

Un singur instructaj, cu un extinctor

Călin I. lucra ca garderobier la Colectiv, din prima zi în care s-a deschis clubul. De atunci, declară el instanţei, o singură dată a trecut printr-un instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Era martie 2015, când cei doi angajaţi ai ISU Bucureşti, trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi uzurpare a funcţiei, au venit să-i instruiască pe angajaţii din Colectiv.

„Erau îmbrăcaţi în civil, din ce îmi aduc aminte, un bărbat şi o femeie”, declară martorul. „Nu şi-au declinat identitatea, dar i-am perceput ca fiind angajaţi ISU. Ne-au arătat cum să folosim extinctoarele, prezentându-ni-se unul, ca model. Nu-mi aduc aminte să fi discutat de vreun plan de evacuare. Dar în club existau nişte printuri plastifiate, unul era afişat în container. Evacuarea era către ieşire, era o singură uşă de ieşire. Toată discuţia cu angajaţii ISU a durat în jur de o oră. Pe urmă, ne-au chemat pe rând să semnăm nişte carnete. Recunosc că am semnat fără să citesc”, spune martorul.

În seara de 30 octombrie 2015, Călin I. se afla în club.

„Când a început concertul, erau mulţi oameni înăuntru, peste 300. Dar te puteai mişca”, îşi aminteşte el. Judecătorul îl întreabă cine s-a ocupat de amenajarea scenei. „De obicei, la asftel de concerte, scena era aranjată de oamenii aduşi de formaţia respectivă”, răspunde martorul.

El îşi aminteşte că „în 2014 a mai fost în Colectiv un spectacol al unei formaţii din Germania, care a folosit flacără. Şi în curte era o maşină de tip pirotehnişti, plină cu extinctoare. Au adus extinctoare inclusiv în club”.

„În container, am simţit că arde aerul”

În acea seară de vineri, Călin I. era la garderobă aflată în partea laterală a containerului, iar perdelele dintre container şi club erau trase, nu putea să vadă ce se întâmplă la concert. La un moment dat, un coleg de-al lui care lucra la bar, Victor D., a venit foarte agitat şi i-a cerut extinctorul.

„I l-am dat pe cel din garderobă, dar n-am mai putut să văd dacă a intrat cu el înăuntru. Au început să vină foarte mulţi oameni, containerul s-a aglomerat, spuneau toţi că e incendiu. Am încercat să ies din garderobă şi să intru în container, dar am simţit că arde aerul şi m-am retras. La un moment dat, am văzut focul care se îndrepta spre ieşire şi atunci mi-am zis că, dacă stau acolo, vor veni pompierii şi ne vor salva. Dar apoi a venit un fum negru şi s-a stins lumina. Mă sufocam şi am ieşit din club aruncându-mă peste oamenii blocaţi la intrare. Cred că grămada avea un metru înălţime. Unii, de afară, îi trăgeau pe cei blocaţi în această grămadă. Am văzut mulţi oameni cu haine arzând”.

După ce a ieşit, a luat în maşină doi colegi care erau arşi şi a plecat cu ei spre la spital. El a fost rănit uşor la braţul drept. Dar a suferit atunci o traumă psihică şi merge şi acum la psiholog, pentru terapie.

Călin I. e parte civilă în proces şi le cere daune morale celor doi foşti angajaţi ai ISU Bucureşti. „Trăiesc cu teamă. Că nu suntem organizaţi aşa cum ar trebui, că nu suntem îndeajuns de protejaţi în spaţiile comune”, îi mărturiseşte el judecătorului.

„Focul s-a extins surprinzător de repede”

Al doilea martor, Alexandru D., a fost coleg de serviciu cu Andrei Găluţ, solistul trupei Goodbye to Gravity. A mers în club cu un grup de prieteni, printre care se aflau şi doi tineri din Spania, unul din Turcia şi o fată din Italia, veniţi în România prin programul Erasmus.

Au intrat în Colectiv, şi-au luat ceva de băut de la bar şi s-au aşezat lângă stâlpul din dreapta scenei, vizavi de cel care a luat foc.

„Focul s-a extins foarte repede. Surprinzător de repede”, declară Alexandru D. judecătorului.

„După ce s-a format acea flacără mică pe stâlp, Andrei Găluţ a spus «Asta nu era în program», şi până să termine el gluma, tavanul luase deja foc”.

Toţi s-au îndreptat spre ieşire.

„Eram dus de îmbulzeală, vedeam ieşirea şi, la un moment dat, m-am trezit înconjurat de un fum negru, nici palma ridicată înaintea ochilor nu mi-o mai vedeam. Am avut şi o iritaţie la cornee din cauza asta”, spune martorul.

Cu puţin timp înainte să apară fumul, martorul spune că a auzit „o bubuitură. Dar nu ştiu de la ce era. După ce am ieşit, am reuşit să pun pe picioare câteva persoane căzute, până când au venit pompierii şi ne-au mai lăsat să ne apropiem”.

Din grupul cu care el a fost în Colectiv, trei prieteni au decedat, iar alţi câţiva au fost grav răniţi.

Patru martori vor fi aduşi cu mandat

Cosmin H. era un fan al trupei Goodbye to Gravity. În acea seară stătea în club lângă peretele opus uşii de la intrare. Spune că atunci când a văzut flacără pe stâlp şi-a dat seama „că ceva e în neregulă”.

„Am fugit spre ieşire. Am prins îmbulzeala, înainte de intrarea în container şi atunci am aruncat o privire în spate. Tot tavanul şi stâlpii erau în flăcări. După ce am trecut de cortină, s-a făcut întuneric şi am simţit un fum negru şi gros”.

Pe jos erau oameni căzuţi. „M-am împiedicat de ei, dar, spre norocul meu, am fost proiectat în afara containerului. Acolo, înăuntru, nu se mai vedea nimic”, declară martorul.

Când a ajuns afară, a continuat să aibă senzaţia că se sufocă.

„Am încercat să scap de fum şi am început să alerg în curte, pe lângă un perete. Intrasem în panică. După ce mi-am revenit, m-am întors să-mi caut prietenii şi am văzut un morman de oameni căzuţi în uşa containerului. Erau cu mâinile întinse. Eu şi alţi câţiva am început să-i tragem de acolo”.

E ultimul martor de la termenul din 10 ianuarie 2019. Florin B., şofer la firma care a organizat spectacolul pirotehnic, n-a putut fi audiat nici acum, pentru că nu se mai află în ţară. Judecătorul i-a mai acordat o păsuire de două luni, ca el să comunice când poate veni la proces.

În cazul lui Etxarri G.I., cetăţean spaniol, instanţa şi procurorii de şedinţă ajung, în consens, la concluzia că „suntem în imposibilitatea de a-l audia”. Aşa că judecătorul dă citire, pe repede-nainte, declaraţiei pe care martorul a făcut-o, în noiembrie 2015, la Poliţia Capitalei.

„Pompierii nu ne-au acordat destul sprijin, mai ales că noi ne chinuiam să scoatem oamenii blocaţi la intrarea în club”, mărturisea, imediat după incendiu, cetăţeanul spaniol.

După două ore, şedinţa de judecată se încheie. Judecătorul fixează un nou termen pentru data de 29 ianuarie, când patru martori vor fi aduşi la Tribunalul Bucureşti, cu mandat.