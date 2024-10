Taifunul a fost precedat de rafale violente de vânt de până la 126 de kilometri pe oră, ajungând la rafale de până la 160 de kilometri pe oră, şi ploi puternice.

Departamentul de pompieri din Taiwan a raportat doi morți, în timp ce taifunul Krathon care se apropia a adus ploi torenţiale pe insulă. Ambele victime au fost pe coasta de est muntoasă și slab populată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Un bărbat a căzut în timp ce tundea un copac și un alt bărbat se afla în mașină când vehiculul său a fost lovit de o piatră care cădea.

Meteorologii spun că este „ciudat”, pentru că a ajuns, în mod neobișnuit, pe coasta de sud-vest.

Atrocious conditions out here now south of Kaohsiung in eyewall of #typhoon #Krathon in #Taiwan pic.twitter.com/cGq6HWvFR8 — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 3, 2024

Taifunurile lovesc adesea coasta de est a Taiwanului, cu vedere la Pacific, dar Krathon este neobișnuit prin faptul că a lovit direct coasta de vest.

Recomandări Cum să te îmbogățești din nenorocirea altora. Avocații care s-au ocupat de victimele accidentului de la Scânteia, Iași, își conving clienții cu împrumuturi de la un ONG controlat tot de ei

De aceea, presa locală a etichetat-o ​​ca o furtună „ciudată”, dar și din cauza modului în care a fost în largul coastei înainte de a ajunge la uscat.

Deși a părut slab în intensitate, Guvernul a avertizat totuși oamenii să rămână în case, având în vedere ploile torenţiale, vântul puternic și furtunile din jurul mării. În portul Kaohsiung, vântul a ajuns cu viteze la rafale de peste 220 km/h.

Typhoon #Krathon occurs serious damages at Kaohsiung in Taiwan. 10h30 10/03/2024 pic.twitter.com/kNPiGz5bUz — Thibaut tornel (@HummerTank) October 3, 2024

„Taifunul Krathon a atins uscatul în apropierea districtului Xiaogang, la Kaohsiung, către ora (locală) 12:40 (5:40, ora României)”, anunţă Administraţia meteorologică Centrală din Taiwan (CWA) într-un mesaj postat pe aplicaţie Line.

Şcolile şi birourile au rămas închise începând de miercuri, iar locuitorii oraşului portuar Kaohsiung au fost îndemnaţi să se adăpostească.

„Vor exista vânturi cu o forţă distrugătoare în această zonă. Puneţi-vă la adăpost cât mai curând”, au avertizat meteorologii în mesaje trimise joi pe telefoanele mobile ale locuitorilor din regiune.

Recomandări Ministerul de Externe limpezește neclaritățile din CV-ul și memoria lui Mircea Geoană. „A fost angajat prin decizia lui Sergiu Celac” EXCLUSIV

Taifunul Krathon perturbă traficul aerian şi a dus joi la suspendarea tuturor zborurilor interne, a doua zi la rând, precum și la anularea a 236 de zboruri internaționale.

El a condus la întreruperi provizorii de electricitate în aproximativ 55.000 de gospodării, potrivit autorităţilor.

„Uitându-ne la camerele de supraveghere, putem vedea că sunt o mulțime de oameni care merg cu scutere pe vânt și ploaie foarte puternice, ceea ce este într-adevăr foarte periculos. Dacă nu trebuie, vă rog să evitați să ieșiți din case”, a spus primarul din Kaohsiung, Chen Chi-mai.

În unele părți din estul Taiwanului au înregistrat precipitații de peste 1,6 metri, care au adus cu ele pietre și noroi pe drumuri.

Recomandări Ministerul Energiei solicită Autorității Vamale să identifice firmele care importă carburanți produși în Turcia din petrol rusesc EXCLUSIV

Se estimează că taifunul Krathon va urca încet în câmpia vestică a Taiwanului și va slăbi în intensitate într-o depresiune tropicală până vineri seară, înainte de a ajunge în capitala Taipei.

Furtunile tropicale sunt curente în Taiwan, din iulie şi până în octombrie.

Însă un studiu recent arăta că ele se formează tot mai aproape de coastă şi că se intensifică şi durează mai mult timp după ce au atins uscatul din cauza modificărilor climatice.

În iulie, taifunul Gaemi, cel mai important care a atins insula în ultimii opt ani, a provocat la Kaohsiung inundaţii şi s-a soldat cu cel puţin 10 morţi în Taiwan, aproximativ 50 de morţi în China şi 40 în Filipine, din cauza ploilor torenţiale.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News