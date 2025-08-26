Totul s-a întâmplat în noaptea de 25 spre 26 august la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj din Craiova. Un bărbat în vârstă de 38 de ani din Calafat a intrat cu mașina în curtea instituției, provocând pagube semnificative. Potrivit News.ro, evenimentul s-a petrecut în jurul orei 01.25.

„Bărbatul, în timp ce conducea un autoturism pe strada Amaradia, din Craiova, ar fi pătruns pe aleea de acces către sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, ar fi lovit bariera şi ulterior autospeciale de poliţie parcate în curtea inspectoratului, rezultând astfel avarierea a şase autovehicule”, se arată într-un comunicat al IPJ Dolj.

Incidentul nu s-a oprit aici. După impact, șoferul a încercat să fugă de la fața locului. Personalul de serviciu al IPJ a reușit să-l imobilizeze rapid.

Bărbatul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest la fața locului. În consecință, a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Astfel, s-a constatat o concentrație de 1,63 g/l alcool pur în sânge, mult peste limita legală.

În urma acestui incident, bărbatul se confruntă cu acuzații grave. Este cercetat pentru infracțiunea de violare a sediului profesional. În plus, dată fiind concentrația ridicată de alcool din sânge, este cercetat și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

