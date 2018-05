Tânărul, în vârstă de 23 de ani, din București, venise în Cluj de câteva zile, unde își vizita niște rude. Mașina cu care a ajuns în benzinăria de pe Calea Turzii din Cluj era împrumutată, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj.

Un angajat al benzinăriei unde s-a produs tragedie a povestit că tânărul a rămas în mașină vreo 15 minute, după ce a alimentat. Angajatul a văzut că șoferul întârzie cu plata, s-a dus spre el, însă când a ajuns, mașina era deja cuprinsă de flăcări, scrie Observator.

Potrivit martorilor, lângă mașină ar fi fost și o femeie, cu care tânărul s-a certat cu puțin timp înainte de a comite gestul extrem. Presa locală scrie că ar putea fi vorba și despre o sinucidere din dragoste.

Pe Facebook, înainte de a comite gestul extrem, tânărul de 23 de ani a lăsat un mesaj bizar. „I want my pain to be inflicted on others” („Vreau ca durerea mea să fie provocată și altora” – traducere)