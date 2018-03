Firma Tel Drum ar fi modificat lungimea unui drum județean într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Așa se face că bornele kilometrice au fost montate din 800 în 800 de metri și astfel drumul a fost mărit „din pix” cu aproape șapte kilometri. Informația a fost dezvăluită de un fost consilier județean pentru publicația Liber în Teleorman.

Fostul consilier județean a precizat, sub protecția anonimatului, că fraudele cu bani europeni au fost investigate de OLAF în județul Teleorman. Investigația a vizat modul în care a fost reabilitat drumul județean 701, pe când Liviu Dragnea era președinte al Consiliului Județean Teleorman.

Tel Drum, firma care ar avea legături cu actualul președinte al PSD, ar fi modificat lungimea drumului, prevăzând ca bornele kilometrice să fie instalate din 800 în 800 de kilometri, în loc de 1.000 de metri, așa cum ar fi trebuit.

Potrivit sursei citate, fostul prefect al județului Teleorman, Teodor Nițulescu, își amintește nu doar infracțiunea, dar și interacțiunile lui Liviu Dragnea cu politicieni importanți, precum Răzvan Murgeanu și Elena Udrea, pe vremea aceea, ministru al Dezvoltării.

„Situația e foarte simplă. În domeniul public, DJ 701 are o lungime, în realitate el are una mai mică. Vorbim de o diferență de 6-7 kilometri. A fost așa: când au făcut proiectul, ei au fost nevoiți să-l facă pe cel din documentele oficiale. Și-au dat seama, de fapt, că drumul era mai scurt. În mod corect, ei ar fi trebuit să modifice datele. Puteau trimite la Guvern pentru a cere să modifice lungimea drumului. Numai că eu bănuiesc că după ce au depus proiectul și acesta a devenit eligibil, n-au mai avut timp să facă asta. E chiar suspect de ce au procedat ilegal, când puteau să acționeze legal. Ei au furnizat informații false ca să obțină bani europeni. Înainte de apariția semnalului în presă cu aceste drumuri, au apărut niște hotărări de consiliu județean, care își propuneau să modifice lungimea unor drumuri, printre care și DJ 701. Eu am atacat în Contencios, fără să știu că proiectul ăsta era falsificat, pentru a accesa bani europeni. Acțiunea Prefecturii a suspendat acele hotărâri, deci acțiunea prefectului a zădărnicit ascunderea probelor care arătau datele false. Aceste modificări au apărut în urma discuției pe care a avut-o Dragnea cu Răzvan Murgeanu la Buftea. Răzvan Murgeanu a recunoscut la DNA că de aia s-a dus, să le atragă atenția că această informație venise pe filiera Ministerului Dezvoltării. Or, madam Udrea, a cărei soț participase la realizarea acestei lucrări l-a trimis pe Murgeanu să-l avertizeze pe Dragnea. Ea se aștepta atunci să vină OLAF în control. De aceea au pus așa bornele, pentru ca însumate să le dea distanța din hotărârea de Guvern. Dacă veneau ăia la măsurători ar fi constatat că ei au furnizat informații false. Pentru că au făcut-o în detrimentul altora, care erau corecți. ”, a explicat Nițulescu.