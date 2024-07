De 16 ani, Mircea Catană, de profesie electrician, crește în curtea sa palmieri, bananieri, dar și alte plante tropicale. Amenajarea grădinii tropicale a început odată cu o vacanță de iarnă petrecută în Bulgaria, la Plovdiv.

Acolo, Mircea Catană a văzut cum erau protejați palmierii de frig. Ca să-i protejeze de ger iarna, bărbatul înfășoară palmierii în folie și furtunuri luminoase pe becuri.

„Nu am studii de specialitate. Am cules informații despre palmieri de la localnicii unde am călătorit, în Spania și Turcia. Eu sunt de profesie electrician, dar cred că atunci când îți place un lucru nimic nu te împiedică să-l realizezi”, a declarat bărbatul pentru Observatorul Prahovean.

Românul are acum peste 12 arbori tropicali în grădină.

„Ca și specii am șase bucăți de trahicarpus fortunei (n.red palmierul-morișcă), aceștia fiind și cei mai cunoscuți și care rezistă cel mai bine la frig. În ultima iarnă, de exemplu, au rezistat la temperaturi de până la -11 grade mai multe nopți. Mai am doi washingtonia filifera, doi phoenix canariensis, un cycas, un leandru și mai mulți bananieri”, a povestit bărbatul.

Grădina face furori pe un grup de Facebook

Grădina sa face furori pe internet, după o postare a bărbatului, însoțită de mai multe imagini, pe unul dintre cele mai mari grupuri de Facebook dedicate amenajărilor de grădini – „Case și grădini de vis”.

Recomandări Deficienţă majoră de securitate la mitingul lui Trump, vizat de o tentativă de asasinare. Cum sunt securizate evenimentele fostului președinte american

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Postarea a adunat aproape 3.000 de aprecieri și peste 300 de comentarii. Printre miile de aprecieri și sutele de comentarii, sunt și numeroși sceptici.

„Foarte frumos! Unde este locația? După vegetația luxuriantă, nu pare a fi în România”, a comentat o persoană.

„Și eu când am văzut cât de frumos este am crezut ca nu este în România”, a comentat altă persoană.

„Superb… colț de rai”, a comentat alta.

„Bravo, foarte frumos”, a comentat alt internaut.

De altfel, proprietarul grădinii a admis că mulți nu cred că grădina sa este în România.

„M-au și sunat mulți pe video să vadă live imaginile, pentru a se convinge. Bineînțeles că am avut și reacții de genul ‘Mincinosule, nu este în România, se vede și după arhitectura casei’, dar asta este. Sunt oameni și oameni… Eu am realizat grădina ca să mă bucur de ea, nu pentru publicitate”, a mai spus Mircea Catană.

Sfatul bărbatului pentru alți grădinari români

Recomandări Reacţia Rusiei după tentativa de asasinat asupra lui Trump: SUA să facă „inventarul politicilor sale de incitare la ură”

Bărbatul îi încurajează pe români să încerce și ei să-și planteze în curți palmieri.

„Eu îi încurajez pe toți să planteze palmieri, mai ales că acum avem ierni blânde, așa că nu e foarte greu să-i treacă peste sezonul rece. Celor care locuiesc în zona montană le recomand trahicarpusul fortunei, care sunt cei mai rezistenți la frig și care au nevoie doar să fie bine protejați cu o folie antiîngheț”, a mai spus acesta.

Foto: Observatorul Prahovean / Facebook „Case si gradini de vis”

Urmărește-ne pe Google News