Tiberiu Uşeriu se gândește să nu mai participe anul viitor la Arctic Ultra 6633, dorind să ia o pauză de la această competiție și să găsească noi provocări.

Tiberiu Uşeriu, câştigătorul maratonului Arctic Ultra 6633 pentru a treia oară consecutiv, a ajuns în România, la Cluj, fiind întâmpinat de peste 100 de persoane.

Campionul român a declarat la revenirea în ţară că a fost surprins de vremea caldă de la Polul Nord, cu temperaturi de minus 15 grade faţă de minus 32 cât s-a înregistrat anul trecut.

“Eu fac ceea ce îmi place, ceea ce ştiu cel mai bine. A fost cea mai grea tură pentru mine pentru că eram sigur că le ştiu pe toate, dar am avut multe surprize. A fost un traseu pe jumătate reînnoit, au fost 280 de kilometri de drum pe gheaţă, ceea ce a făcut competiţia destul de grea. Am întâmpinat două furtuni destul de agresive şi una pe final. Ceea ce a fost surprinzător a fost vremea, a fost destul de cald faţă de anul trecut, minus 11 – minus 15 grade, faţă de minus 32, ceea ce este anormal pentru zona respectivă. Am urât drumul pe gheaţă, nu mi-a fost uşor. Au fost momente când mi-a degerat un deget de la piciorul stâng, am avut răni la picioare. Ştiam ce mă aşteaptă şi am gestionat situaţia până la finalul cursei”, a spus, conform presei locale, Uşeriu.