Tibi Ușeriu, primul mesaj după ce a câștigat 6633 Arctic Ultra pentru a treia oară consecutiv. Maratonistul din Bistrița a reuşit să treacă primul linia de sosire a celui mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra. Tibi Ușeriu a fluturat steagul României, el fiind singurul român care a reuşit să termine cursa de 618 de kilometri, desfășurate în condiții extreme la Cercul Polar.

Bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit să câștige, pentru a treia oară, cel mai greu maraton de pe planetă, după o cursă de șapte zile, desfășurată dincolo de Cercul Polar, în Canada. Ultramaratonistul a publicat un mesaj emoționant, la scurt timp după câștigarea ultramaratonului.

„Nu contează că unele lucruri se repetă. Ele nu sunt niciodată la fel. Vă mulțumesc pentru susținere!”, a scris Tibi Ușeriu, pe pagina personală de Facebook.

Tibi Ușeriu a parcurs pe jos cei 618 de kilometri, în condiții extreme. Ultramaratonistul a avut de-a face cu temperaturi de până la minus 38 de grade Celsius și de vânt care a suflat la rafală cu aproape 100 de kilometri pe oră. După ce a trecut linia de finish, Tibi Ușeriu a fluturat steagul României.

„Tibi Uşeriu a finalizat ediţia 2018 a maratonului 6633 Arctic Ultra pe primul loc în condiţii de viscol” au anunţat organizatorii 6633 Arctic Ultra.

Tibi Ușeriu, primul mesaj după ce a câștigat 6633 Arctic Ultra. „A fost cireașa de pe tort”

Cu ultimele puteri, și-a sunat familia care i-a urmărit, cu sufletul la gură, parcursul în cursa de la Cercul Polar.

„Am terminat. Măi, am intrat într-o furtună patru ore, ai de capu’ meu! O fost cât pe ce să mă scoată ăștia! Deci a fost ceva… Vai de capu’ meu! La mișto… A fost cireașa de pe tort. Mă bucur că am terminat-o. Îi mult, mult mai grea decât ce-o fost înainte. Deci, ultima parte, asta de 160 de kilometrim îi numai urcări şi coborâri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri de ice-road, ceea ce m-o mâncat. Dar aşa, per total, e mult, mult mai grea decât ce-o fost în anii trecuţi. Dar na, de asta am venit: să o termin, şi mă bucur şi că am câştigat-o. Mulţumesc celor care m-or urmărit, vouă că mă suportaţi, sponsorilor care m-au ajutat şi mă ajută în continuare, şi să ne vedem cu bine, acasă! Cu drag!”, a spus Tibi Ușeriu, în discuția telefonică pe care apropiații săi au publicat-o pe Facebook.

Anul acesta, traseul a avut de 617 kilometri iar distanţa pe care concurenţii au fost nevoiţi să o parcurgă pe Ice Road (un fluviu îngheţat) a fost de 280 kilometri, ceea ce a făcut cursa şi mai brutală.

Anul acesta, România a fost reprezentată de patru sportivi la ultramaratonul de la Cercul Polar, considerat cea mai dură cursă din lume. Avram Iancu a fost nevoit să renunțe din cauza unei accidentări. Mai apoi, Levente Polgar şi Florentina Iofcea nu au mai putut continua cursa din cauza furtunii polare.

În 2016 și 2017, cel mai dur maraton din lume a fost câștigat de către bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a reușit anul trecut să parcurgă cei peste 560 kilometri ai ultramaratonului în 152 ore, timpul său fiind cu aproximativ 15 ore mai bun decât cel obținut în 2016.