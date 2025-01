Această decizie vine ca răspuns la anularea neașteptată a participării României la târgurile de turism europene de la începutul anului, anunțată de Ministerul Economiei și Turismului. Timișoara, care ar fi trebuit să fie prezentă la standul României, a găsit o soluție alternativă.

,,Acum e momentul să accelerăm promovarea turismului românesc, nu să dăm înapoi. Am început să ne facem remarcați în publicații de specialitate, avem avantajul că nu mai sunt cozi la intrarea în țară. Timișoara merge la Viena nu doar pentru ea, ci și pentru a arăta ce are România de oferit. Continuăm munca, anul trecut am fost prezenți la târguri de top în Europa – de la Barcelona la Berlin și de la Londra la Frankfurt”, a explicat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

În lipsa sprijinului guvernamental, Timișoara s-a aliat cu Oradea și Sibiu pentru a-și asigura prezența la târg. Decizia de a participa la Viena este motivată de importanța pieței austriece pentru Timișoara.

Laura Boldovici, director OMD Timișoara, subliniază: ,,Austria e o piață-cheie pentru noi. Viena este o oportunitate pe care nu o puteam rata. Avem legături directe cu Austria prin colaborări constante și evenimente organizate acolo. În aceste zile, până la primăvară, toți călătorii prin Viena spre aeroport sau spre Budapesta, pot vedea un material outdoor de 40 de metri pătrați cu o invitație la vizitarea orașului nostru. Timișoara e o destinație interesantă pentru austrieci, așa că vom profita din plin de acest târg”.

Promovarea Timișoarei la Viena

În prezent, călătorii care trec prin Viena pot vedea un material outdoor de 40 de metri pătrați care invită la vizitarea Timișoarei. Acest efort de promovare va continua până în primăvară.

Târgul de la Viena – Ferien-Messe 2025/ Holiday Fair 2025 – este un eveniment major în industria turismului. Organizatorii se așteaptă la minimum 50.000 de vizitatori, incluzând profesioniști din domeniul turismului de leisure și de afaceri.

Timișoara, prezentă la târguri internaționale

În anul precedent, Timișoara a participat la numeroase târguri de turism importante:

Târgul de Turism al României – București

Le Salon Mondial du Tourisme – Paris

ITB Berlin

World Travel Market – Londra

IBTM Barcelona

TTG Rimini

IMEX Frankfurt

Aceste participări demonstrează angajamentul orașului în promovarea sa ca destinație turistică la nivel internațional. Timișoara își continuă eforturile de a atrage turiști și de a-și consolida poziția pe harta turistică europeană.

