Un tânăr polițist de frontieră care locuiește în apropiere a văzut din curte totul și a povestit cum camionul a ieșit de pe șosea, a lovit parapetele de pe viaduct și a căzut în apă de la peste 20 de metri înălțime. Într-o declarație pentru TVR Info, el a spus că mai întâi a căzut de pe pod semiremorca, apoi și capul tractor. La impactul cu apa, a avut loc o mică explozie urmată de aprinderea unei flăcări.

„Am sunat la 112, am venit cât de repede am putut ca să văd despre ce e vorba. Am văzut că nu e nimeni, m-am întors jos, am luat barca personală și am început să-l caut aici”, le-a spus tânărul polițiștilor, explicând și că în zona unde a plonjat camionul de pe pod apa are 16 metri adâncime.

Marți de dimineață, scafandrii ISU Mehedinți au scos o persoană decedată din apă. Șoferul camionului avea 42 de ani și era din Arad. TIR-ul transporta cablaje auto, care fuseseră încărcate în Drobeta-Turnu Severin.

„Va fi foarte greu de recuperat vehiculul din Dunăre deoarece pe pod nu se poate cala macaraua”, explică specialiștii în domeniu.

