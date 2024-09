Tito a făcut parte din celebrul ansamblu alături de frații Jackie, Jermaine, Marlon și Michael, care a murit în 2009. El s-a aflat recent la Munchen, înaintea unei reprezentații pe care grupul urma să o ofere, potrivit bbc.com.

Steve Manning, un prieten vechi al familiei Jackson și fost manager al familiei Jackson, a declarat pentru Entertainment Tonight că Tito Jackson a murit luni. Vestea a fost confirmată într-o postare pe Instagram de cei trei fii ai lui Tito Jackson, Taj, Taryll și TJ Jackson, care au fost ei înșiși un trio R’n’B/pop, 3T, în anii 1990.

„Suntem șocați, întristați și cu inima frântă”, au scris ei. „Tatăl nostru a fost un om incredibil căruia îi păsa de toată lumea și de bunăstarea lor”. Ei au continuat: „Ne va lipsi enorm. Va fi pentru totdeauna «Ora Tito» pentru noi. Vă rugăm să vă amintiți să faceți ceea ce tatăl nostru a predicat întotdeauna, și anume «Iubiți-vă unii pe alții». Te iubim, Pops.”

Printre hiturile The Jackson 5 se numără ABC, The Love You Save și I Want You Back. Grupul a fost format în 1964. Tito a cântat la chitară și a asigurat backing vocals.

The Jackson 5 a vândut mai mult de 150 de milioane de discuri în întreaga lume. În 1980, frații au primit o stea pe Hollywood Walk of Fame și au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame în 1997.

Despre Tito Jackson

Toriano Adaryll Jackson s-a născut al treilea din cei zece copii dintr-o familie muncitoare care locuia într-o casă cu trei camere din Gary, Indiana. La zece ani, a fost prins cântând la chitara tatălui său după ce a rupt o coardă. După fixarea corzii, Joe a cerut ca fiul său să cânte pentru el. După ce a terminat, tatăl lui Jackson i-a cumpărat propria chitară. La scurt timp după aceea, Joseph i-a convins pe Tito, Jackie și Jackson să formeze un grup, fiind impresionat de vocea lui Jackie și Jermaine.

Tito Jackson s-a căsătorit cu Delores „Dee Dee” Martes în iunie 1972, la vârsta de 18 ani și divorțat în 1988. În 1994, Martes a fost găsită moartă plutind într-o piscină. Moartea a fost inițial considerată accidentală; cu toate acestea, un om de afaceri din Los Angeles, Donald Bohana, a fost ulterior acuzat că a ucis-o și ulterior a fost găsit vinovat de crimă de gradul doi în 2000. A fost condamnat la 15 ani de închisoare pe viață. Cuplul a avut trei fii, care alcătuiesc grupul muzical 3T.

