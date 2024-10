„Michael mi-a spus: ‘Nu știu dacă ai observat, dar sunt complet îndrăgostit de tine. Vreau să ne căsătorim și să fii mama copiilor mei”, scrie Presley în From Here to the Great Unknown, publicată marți, 8 octombrie.

„Nu am spus nimic imediat, dar apoi i-am răspuns: „Sunt măgulită, nici nu pot vorbi. Simțeam și eu că eram îndrăgostită de el.”

După acea revelație din Las Vegas, Presley și Keough s-au despărțit în mod amiabil, iar ea a început o relație cu Jackson. În perioada în care erau împreună „mi-a spus că era încă virgin”, scrie Presley în carte.

„Cred că o sărutase pe Tatum O’Neal și avusese „ceva„ cu Brooke Shields, dar nu fusese nimic fizic, în afară de un sărut. Mi-a spus că și Madonna încercase să se cupleze cu el o dată, dar nu s-a întâmplat nimic. Eram îngrozită pentru că nu voiam să fac nicio mișcare greșită.”

Cei doi s-au căsătorit în mai 1994: Michael Jackson avea 35 de ani și Lisa Marie Presley 25. Căsnicia a durat doi ani.

Jackson a murit în jurma unui stop cardiac, în 2009, avea 50 de ani. Presley s-a stins din viață în ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani, din cauza unei obstrucții a intestinului subțire, o complicație pe termen lung a unei operații bariatrice la care a fost supusă cu mai mulți ani în urmă.

Cartea, completată de actrița Riley Keough, fiica artistei

După moartea acesteia, fiica lui Presley, actrița Riley Keough, a completat memoriile ascultând casete cu amintiri lăsate în urmă de mama sa.

„Pentru că mama mea a fost fiica lui Elvis Presley, s-a vorbit în mod constant despre ea”, a declarat Riley, în vârstă de 35 de ani, într-un interviu exclusiv pentru People.

„Ceea ce a vrut să facă în memoriile ei, și ceea ce sper că am făcut terminând cartea pentru ea, este să dezvăluie esența a ceea ce a fost ea. Să o transform într-o ființă tridimensională: cea mai bună mamă, un copil sălbatic, o prietenă devotată, o artistă subestimată, sinceră, amuzantă, traumatizată, fericită, îndurerată, tot ceea ce a fost de-a lungul vieții sale remarcabile. Vreau să îi dau glas mamei mele într-un mod care i-a scăpat cât timp a fost în viață”.

Scopul lui Presley cu memoriile sale a fost simplu, adaugă Riley: conectarea cu cei din jur.

„Sper ca oamenii să se raporteze la o experiență de dragoste, suferință, pierdere, dependență și familie”, spune ea.

„[Mama mea] a vrut să scrie o carte în speranța că cineva ar putea citi povestea ei și să se raporteze la ea, să știe că nu e singur pe lume. Speranța ei cu această carte a fost doar legătura dintre oameni. Așa că asta este și speranța mea”.

