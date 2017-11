Primul transplant de rinichi realizat la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași între gemeni (donator – primitor) a fost realizat zilele acestea, fiind o premieră pentru Centrul de Transplant Renal.

Transplant de rinichi între gemeni dintr-o familie cu 18 copii realizat la Iași. Povestea celor doi fraţi în vârstă de 46 de ani, Cornel şi Costel, este una uluitoare. Şi asta nu doar pentru că fac parte dintr-o familie neobişnuit de numeroasă, cu nu mai puţin de 18 copii.

Bărbaţii operaţi zilele acestea au fost crescuţi de familii diferite, scrie Ziarul de Iași, pentru că, atunci când mama lor i-a născut, o vecină care nu putea să aibă copii a rugat-o să îi dea unul dintre băieţi să-l crească. Abia la vârsta de şapte ani, Cornel şi Costel s-au întâlnit prima dată şi au aflat că sunt fraţi, de atunci ţinând mereu legătura, măcar la telefon.

Costel D., cel care a donat un rinichi fratelui său geamăn, spune că a făcut gestul din toată inima, pentru că nu şi-a dorit ca el să sufere vreo clipă făcând dializă.

„Ceea ce m-a determinat să îl ajut a fost că m-am gândit la viaţa fratelui meu, nu am vrut să îl văd că face dializă şi că suferă. Am mai văzut pe alţii cât de greu le este să facă dializă, aşa că i-am zis să renunţe şi să le spună medicilor că are un frate care este dispus să doneze. Am făcut asta sufleteşte, cu toată inima şi cu încredere în medicii şi profesorii de aici, iar acum suntem doi în unul, am rămas fiecare cu câte un rinichi“, povesteşte zâmbind Costel D. Fratele său, Cornel L. a trăit încă din prima clipă doar cu un singur rinichi, însă până acum un an de zile nu a avut probleme de sănătate. Atunci când a început să se simtă tot mai rău, a ajuns la spital, unde a aflat că suferă de glomerulonefrită cronică, în fază avansată, şi că fie îşi va continua viaţa făcând dializă, fie va fi nevoie de transplant. Mai exact, din cauza bolii, rinichiul său nu mai funcţiona corespunzător, având nevoie de supleerea funcţiei renale. Spune că nu ar fi avut curajul să îi ceară asta fratelui său geamăn, chiar dacă ştia că ar putea să-şi petreacă restul vieţii legat de aparatul de dializă de trei ori pe săptămână. „Ştiam că dializa este ceva rău, şi când fratele meu a zis că se oferă să îmi doneze, m-am bucurat, pentru că nu aş fi avut curajul să cer asta. Dacă nu primeam rinichiul, viaţa ar fi fost un chin, ar fi trebuit să renunţ la meseria pe care o practic, cea de muzicant. Eu am crescut într-o familie de muzicanţi, şi de când eram copil fac asta, şi copiii mei fac acum acelaşi lucru“, a povestit, pentru sursa citată, bărbatul.