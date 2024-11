,,Wonder Drift Karting își deschide porțile pe 30 noiembrie, la ora 12:00!” , este mesajul de pe pagina de Facebook Wonder City.

Proiectul este dezvoltat de omul de afaceri Bogdan Gheorghiu. Acesta a explicat pentru „Ziarul de Iași” că motivația proiectului provine din dorința de a le oferi copiilor activități educaționale prin practică, inspirate de principiul „learn more by doing (n.r.- învățăm mai mult prin practică)”.

Proiectul include activități diverse, de la karting electric, la zone de relaxare și simulatoare. De asemenea, acesta se întinde pe o suprafață de peste 10.000 mp, lângă magazinul Jumbo.

Investitorii au așteptarea de a atrage un public numeros din Iași și din împrejurimi, inclusiv din Republica Moldova.

În ceea ce privește activitățile, printre ele se numără peste 15 activități sportive antrenante, atât indoor, cât și outdoor: perete de escaladă, traseu survivor, tir cu arcul, minigolf, skatepark, nerf combat, tiroliană urbană și squash.

