Salvamonistul crede că era doar o chestiune de timp până când avea să se întâmple o tragedie. „Te întâlnești toată ziua cu ei, la munte, deal și mai nou și la câmpie. Personal, nu sunt iubitor de sânge, nu mănânc carne de vânat, sunt salvator. Dar cred că nu există altă variantă decât împușcarea”, a spus Mircea Lera, potrivit Adevărul.

El crede că dacă se întârzie cu rezolvarea problemei, va fi nevoie de o abordare mult mai dură legată de vânarea urșilor și scoaterea lor din zonele peste care au pus stăpânire.

„Și nu mă refer la exemplarele de la munte, ci la cele care au ajuns, spre exemplu, până la Drăgășani, Bălcești (la zeci și sute de kilometri depărtare de munte, la câmpie – n.red.). Vă dați seama ce stres este pe acest animal dăruit de natură cu blană pentru zonă grea, de munte, zonă rece, să stea la câmpie? Nu se poate duce la munte pentru că-l omoară altul care este mai puternic”, a atras atenția salvamontistul.

Șeful salvamontiștilor vâlceni a recunoscut și că nu prea există soluții pentru a te apăra de un urs agresiv și că, în ciuda vastei sale experiențe, la rândul său, a ajuns să se teamă de fiarele sălbatice scăpate de sub control.

Recomandări Situație fără precedent. ANM: „Codul roșu din weekend nu este vârful de căldură al acestui episod”. Ce ne așteaptă săptămâna viitoare

„În mod normal, nu prea te poți apăra de urs. Eu am variantele mele, dar a început să-mi fie și mie teamă. Merg de 50 de ani prin păduri, pe munte și până acum n-am avut niciodată nici un fel de teamă. Am mers și zi, și noapte, am dormit pe toate văile, pentru că ursul, în mod normal, dacă are locul lui acolo, nu vine în fața omului, stă retras. A început să-mi fie frică. Și m-am întâlnit, nu o dată, cu ursul. Doar că situația de acum nu are nici un corespondent”, a spus Mircea Lera pentru aceeași sursă.

Potecile turistice, din punctul acesta de vedere, nu mai sunt sigure deloc. E nenorocire! Din punctul nostru de vedere, al salvamontiștilor, traseele turistice în momentul de față nu mai prezintă nici o siguranță. Șeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera:

O să ajungă să ne intre și în case, și nu mă refer doar în zonele montane, unde deja acest lucru se întâmplă. Nici nu se mai pune problema că nu vom mai merge la munte, pentru că ne va fi frică să mai ieșim din case. S-a terminat cu pădurea, cu aerul curat, cu totul. O să stăm închiși. ”, a mai spus salvamontistul șef.

Potrivit legislației actuale, ursul este o specie protejată, pe cale de dispariție. Surse din ocoalele silvice susțin însă că, dacă înainte de Revoluție se estima că în România trăiesc în jur de 4.000 – 4.500 de exemplare de urs carpatin, în realitate, numărul acestora s-a triplat, mai ales din 2016 încoace, de când s-a schimbat legislația, în ciuda statisticilor oficiale, care menționează doar o dublare a acestor efective.

Urmărește-ne pe Google News