„Iranul a plătit un preț foarte mare pentru programul său nuclear pașnic și pentru îmbogățirea uraniului”, a afirmat Araghchi, subliniind că „nimeni nu are dreptul să ne dicteze comportamentul”.

Declarațiile au survenit la două zile după întâlnirea sa cu emisarul american Steve Witkoff în Oman. Araghchi a subliniat că Iranul nu este intimidat de prezența militară a SUA în Golful Persic. „Deplasarea militară a lor în regiune nu ne sperie”, a spus el.

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu utilizarea forței pentru a determina Iranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear. Aceste amenințări au venit pe fondul concentrării de trupe americane în regiune, în urma reprimării violente a protestelor din Iran din 2025, care au dus la mii de morți și zeci de mii de arestări.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul este singura țară din lume care îmbogățește uraniu până la un nivel de 60% puritate fără a deține armament nuclear. Înaintea războiului cu Israelul și SUA din 2025, Iranul ajunsese la acest nivel, aproape de cel necesar pentru arme nucleare.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat săptămâna trecută că discuțiile dintre SUA și Iran trebuie să abordeze programul nuclear al Teheranului, rachetele balistice, sprijinul pentru grupările teroriste și „modul în care își tratează propriii cetățeni”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE