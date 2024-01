Corpul neînsufleţit al copilului a fost descopertit pe data de 9 ianuarie alături de cel al tatălui său, Kenneth, în vârstă de 60 de ani, în apartamentul familiei, la Skegness, o staţiune balneară situată în nordul Angliei.

El a fost văzut ultima oară cu două săptămâni înainte, de către un vecin.

Presa britanică scrie că Kenneth Battersby ar fi murit din cauza unei crize cardiace, la câteva zile după Crăciun, iar băiatul ar fi rămas singur, fără acces la apă şi hrană.

Poliţia a dezvăluit că apartamentul ar fi fost spart după găsirea celor două trupuri.

Break-in occurred within days of tragic discovery as Bronson Battersbys sister says social services not to blame for two-year-olds passing Read the full story below ⬇️ https://t.co/RSRYOltWgC pic.twitter.com/xjMKOdcD1G

Sarah Piesse, mama bebeluşului blond, a cărui fotografie apare în toată presa britanică, a spus că fiul său a murit de foame şi a acuzat serviciile sociale din comitatul Lincolnshire.

„Dacă şi-ar fi făcut treaba, Bronson ar fi în viaţă”, a acuzat ea într-un interviu acordat tabloidului The Sun.

Kenneth Battersby ar fi murit în jur de 29 decembrie, a precizat femeia.

Mama bebeluşului, care nu locuia împreună cu acesta şi care nu l-a mai văzut din noiembrie, se declară „bântuită” de imaginea fiului său căutând cu disperare să se hrănească după moartea lui „Kenny”, fostul ei partener, cu care are alţi doi copii.

Micul Bronson şi tatăl său erau monitorizați de către serviciile sociale locale, al căror ultim contact cu Kenneth Battersby a avut loc pe 27 decembrie.

„Efectuăm în prezent o examinare a cazului împreună cu partenerii noştri, pentru a înţelege mai bine circumstanţele şi aşteptăm rezultatele anchetei urgentate de către justiţie”, a anunţat directoarea serviciilor sociale din comitatul Lincolnshire, Heather Sandy.

Serviciile sociale spun că au avertizat poliţia în două rânduri, mai întâi pe 2 ianuarie, după ce o asistentă socială s-a dus acasă la familia Battersby, la o întâlnire, dar n-a răspuns nimeni.

După ce „a căutat alte adrese la care ar fi putut să fie copilul”, asistenta socială s-a întors la domiciliul acestuia două zile mai târziu şi a semnalat din nou poliţia, în lipsa oricărui semn de viaţă.

Cinci zile mai târziu, ea a luat o cheie de la proprietarul apartamentului, în care a intrat şi a descoperit cadavrele.

Această asistentă socială – a cărei reacţie urmează să fie evaluată – şi-a luat concediu după această „experienţă traumatizantă”.

Agenția de investigare a polițiștilor britanici, Independent Office for Police Conduct (IOPC), a fost sesizată şi a confirmat joi că desfăşoară o anchetă cu privire la eventuale neîndepliniri ale atribuţiilor de către agenţii din Lincolnshire.

„Circumstanţele îngrozitoare în care au murit Kenneth şi Bronson sunt pur şi simplu şocante”, a declarat directorul regional al IOPC, Derrick Campbell.

„Vom vedea dacă poliţia a ratat ocazii de a merge să verifice anterior starea lui Kenneth Battersby şi Bronson”, a mai spus Campbell.

„Această tragedie subliniază importanţa vecinilor noștri. Skegness este un loc în care domneşte un adevărat spirit comunitar, iar eu ştiu cât de mulţi locuitori vor fi trişti”, a comentat un deputat conservator din acest oraş, Matt Warman.

O soră vitregă a lui Bronson, Melanie Battersby, a încercat vineri să calmeze lucrurile. Ea a apreciat că poliţia şi serviciile sociale „au făcut ceea ce au putut” şi că nu sunt de învinovăţit.

The sister of two-year-old Bronson Battersby has said she does not blame social services.



Melanie Battersby spoke to the BBC as a 'rapid review' was launched into the death of the youngster who was found alongside his dad who had suffered a heart attackhttps://t.co/sg5c4NDoTV pic.twitter.com/9VKhna9P3u