Pensionarul s-a prezentat, luni, 5 februarie, în faţa judecătorului Judecătoriei din Trnava. Poliția l-a adus în clădire direct din celula de poliție în care se afla de la arestare.

Seniorul a primit pedeapsă cu suspendare și trebuie să plătească pentru prejudiciul pe care l-a provocat în camera de urgență. „Voi plăti numaidecât prejudiciul pe care l-am produs, în jur de 3.000 de euro”, a spus el în fața instanței.

Bărbatul a explicat că și-a sărbătorit ziua de naștere, pe 2 februarie, cu prietenii săi într-un restaurant din oraș, dar „a exagerat cu rachiul”.

În drum spre casă, în jurul orei 2.00, s-a împiedicat și a căzut. S-a trezit doar la spital, unde l-au adus paramedicii, și a intrat în panică.

M-am speriat, mi se părea că sunt într-un film, în care se iau organe de la oameni, ficat, rinichi sau așa ceva. Am crezut că sunt victima traficanților. De aceea, am împins o asistentă, apoi am încercat să evadez și am făcut pagube spitalului.