Bin Omran a fost găsit în casa unui vecin, percheziţionată de jandarmi în urma unui denunţ pe reţele de socializare, a anunţat, într-un comunicat, Biroul Procurorului din guvernoratul Djelfa, la 300 de kilometri de Alger.

Familia sa credea că a murit în războiul civil („Deceniul Negru, 1992-2002). Cifrele privind numărul victimelor diferă, dar cea mai plauzibilă este de 50.000 de morți și dispăruți.

Însă bărbatul, care avea 19 ani când a fost răpit, se afla la doar 200 de metri de casă!

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.



Insane.



Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.



A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh