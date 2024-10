„Ei ne-au mușcat, noi îi vom distruge. Vom arăta în viitorul apropiat o răzbunare pe care nici măcar nu și-au imaginat-o. Nu vom permite nimănui să se joace cu noi”, a răspuns Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, după ce a fost întrebat de jurnaliști despre acest atac.

Ramzan Kadîrov a precizat că luptătorii ceceni își vor dubla acum eforturile în zona de operațiuni militare speciale.

„Astăzi le-am dat instrucțiuni tuturor comandanților care se află în prima linie: nu luați prizonieri, distrugeți și intensificați și mai mult lupta, cu sută la sută. Pentru ca ei să înțeleagă cum cecenii își pot completa capacitățile militare”, a spus el.

Ramzan Kadîrov a adăugat că ancheta va arăta cum a devenit posibil acest atac, iar toți cei responsabili vor fi pedepsiți.

