Agențiile de presă de stat ruse au citat Serviciul Federal de Securitate (FSB) anunțând că Firuz Dadoboev, care s-a născut în 1977 și deține dublă cetățenie, a fost arestat în capitala Rusiei în octombrie 2022, în timp ce încerca să transmită informații clasificate unui reprezentant CIA.

Potrivit FSB, Dadoboev a pledat vinovat. Bărbatul suspectat de colaborare cu CIA-ul nu doar că s-a ales cu 13 ani și jumătate de închisoare, dar trebuie să plătească și o amendă de 3.080 USD dolari.

Specialist IT al unei companii din Moscova, Dadoboev ar fi plănuit, susține FSB, să transmită informații unui reprezentant al serviciilor de informații americane – CIA. A fost reținut în octombrie 2022 „în timp ce încerca să transfere materiale clasificate colectate”.

A former technical support employee of Moscow's Domodedovo airport has been sentenced to 13.5 years in prison in a case of state treason



