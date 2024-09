Cu toate acestea, sunt destui cei care nu cunosc originea, istoria și semnificația acestei sărbători. În cele ce urmează îți vom spune tot ce trebuie să știi despre Halloween, când va avea loc în 2024, dar și cele mai interesante curiozități și tradiții.

Istoria sărbătorii de Halloween

Deși astăzi este percepută în principal ca o sărbătoare asociată cu distracția, dulciurile și fiorul poveștilor de groază, Halloween-ul are o istorie mult mai profundă, care își are rădăcinile în tradițiile celtice și ritualurile păgâne. Această sărbătoare își are originea în vechiul festival celtic Samhain, care marca sfârșitul verii și începutul sezonului rece, aflăm de pe History.com.

Celții, care au trăit acum mai bine de 2.000 de ani în regiuni care astăzi fac parte din Irlanda, Marea Britanie și nord-vestul Franței, credeau că în noaptea de 31 octombrie granița dintre lumea celor vii și cea a morților era mai subțire, permițând spiritelor să călătorească liber printre cei vii. Se spunea că aceste spirite malefice bântuiau comunitățile și dăunau culturilor, iar celții credeau că prezența lor pe pământ le permitea druizilor sau preoților celți să facă mai ușor predicții despre viitor.

Halloween își are originea în vechiul festival celtic Samhain

Pentru a îndepărta fantomele, oamenii aprindeau focuri mari de tabără și purtau costume înfricoșătoare. În timpul sărbătorii, celții purtau costume, care constau de obicei din capete și piei de animale, și încercau să își ghicească norocul unii altora.

De unde provine numele de Halloween

La 13 mai 609 d.Hr., Papa Bonifaciu al IV-lea a dedicat Panteonul din Roma în onoarea tuturor martirilor creștini, iar sărbătoarea catolică Ziua Tuturor Martirilor a fost stabilită în Biserica occidentală. După ce creștinismul s-a răspândit în toată Europa, în secolul al VIII-lea, Biserica Catolică a dorit să înlocuiască festivalul păgân cu o sărbătoare religioasă.

Astfel, Papa Grigore al III-lea a extins sărbătoarea pentru a include toți sfinții și martirii și a desemnat ziua de 1 noiembrie ca moment de cinstire a acestora („All Hallows Day”). Până în secolul al IX-lea, influența creștinismului s-a răspândit în ținuturile celtice, acolo unde s-a amestecat treptat cu riturile celtice mai vechi și ulterior le-a înlocuit.

În anul 1000 d.Hr., biserica a făcut din 2 noiembrie Ziua Tuturor Sufletelor, care era o zi de cinstire a morților. Se crede că biserica a încercat să înlocuiască festivalul celtic al morților cu o sărbătoare înrudită, care a fost însă sancționată de biserică. Ziua Tuturor Sfinților, care a încorporat unele dintre tradițiile de Samhain, mai era denumită și „All-hallows” sau „All-hallowmas” (n.n. – din engleza medie Alholowmesse, care înseamnă Ziua Tuturor Sfinților).

Noaptea de dinaintea acesteia, care era noaptea tradițională a Samhain în religia celtică, a început să fie numită „All Hallows Eve” (n.n. – Ajunul Zilei Tuturor Sfinților). Acest termen a evoluat de-a lungul timpului, iar într-un final avea să devină Halloween, mai precizează sursa citată anterior.

Cine a folosit prima dată numele Halloween

Definită de Oxford English Dictionary drept ajunul Zilei Tuturor Sfinților, originea cuvântului „Halloween” a evoluat de-a lungul timpului. Potrivit lui Henry Ansgar Kelly, cercetător specializat în studii medievale și renascentiste la UCLA, denumirea este o combinație a cuvintelor scoțiene „hallow”, care se traduce prin „sfânt” sau „persoană sfântă”, și „een”, care înseamnă „seară”. În esență, Halloween înseamnă „seară sfântă”, ceea ce are sens date fiind legăturile sale creștine.

În jurul anului 1773, scoțienii au început să combine cele două cuvinte și să se refere la ziua de 31 octombrie ca „Hallow-e’en”, potrivit Today.com. Cu toate acestea, poetul scoțian Robert Burns a fost cel care a combinat cele două cuvinte în poemul său „Halloween”, pe care l-a scris în anul 1786 și care în cele din urmă avea să pecetluiască numele pe care îl știm cu toții astăzi.

Halloween: ce este și când are loc în 2024

Halloween este o sărbătoare populară în toată lumea care este dedicată amintirii și celebrării celor plecați dintre noi. De asemenea, reprezintă și o ocazie de a exorciza teama de necunoscut și de moarte prin intermediul jocurilor, costumelor și ritualurilor care invocă atât latura înfricoșătoare, cât și cea distractivă a morții și a supranaturalului.

Pentru mulți oameni, Halloween reprezintă și un bun prilej de a se exprima în mod creativ prin costume inspirate de personaje de ficțiune, monștri și alte figuri mistice. Tradiția spune că în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, spiritele, atât cele rele, cât și cele bune, traversează granița din lumea noastră și cea de dincolo.

De aceea, Halloween-ul este sărbătorit în fiecare an în aceeași zi, și anume 31 octombrie, iar în 2024 această dată va pica într-o zi de joi. În ciuda faptului că sunt voci care susțin această variantă, sărbătoarea nu are nici un fel de semnificație satanică.

De altfel, festivalul celtic Samhain avea ca scop strângerea de recolte, în timp ce manifestările erau asemănătoare cu cele care au loc și în zilele noastre, și anume costume înfricoșătoare, decorațiuni pentru casă, transformarea dovlecilor în felinare, dar și machiaje și celebrul „trick-or-treat”.

Care sunt culorile Halloween

La fel cum Crăciunul este asociat cu roșu și cu verde, culorile tradiționale ale sărbătorii de Halloween sunt portocaliu și negru. Lisa Morton, autoarea cărții „Trick or Treat: O istorie a Halloween-ului” a explicat pentru Today.com că acest lucru este, probabil, urmarea faptului că originea lor este inspirată de sărbătoarea în sine.

Astfel, portocaliul este o culoare caldă care amintește de focurile de tabără de pe vremuri și care este asociată cu recolta de toamnă, cu dovlecii și cu frunzele căzătoare. De partea cealaltă, negrul simbolizează moartea și întunericul, fiind o culoare asociată cu noaptea și cu necunoscutul și cu alte obiecte care au de obicei legătură cu Halloween, inclusiv pisici și lilieci.

„Negrul și portocaliul sunt culori de date recente. Dacă vă uitați la cataloagele de la începutul secolului al XX-lea veți descoperi că, pe atunci, culorile Halloween-ului erau maro și galben”, a mai adăugat Morton. Aceasta mai spune că, de-a lungul timpului, firmele de decorațiuni de Halloween au adoptat schema de culori portocaliu-negru, care a devenit foarte populară. Asta deoarece aceste culori reprezintă perfect contrastul dintre viață și moarte, dintre lumina verii care apune și întunericul sezonului rece care începe.

Legenda dovleacului de Halloween

De-a lungul timpului s-au dezvoltat o serie de simboluri și de obiecte artizanale asociate sărbătorii de Halloween, iar unul dintre acestea este dovleacul sculptat. Această tradiție își are originile într-o legendă irlandeză, care vorbește despre un tânăr Stingy Jack OLantern, un personaj mitic cunoscut pentru că obișnuia să le joace feste tuturor.

Halloween-ul este sărbătorit în fiecare an în aceeași zi, pe 31 octombrie

Într-o noapte, în timp ce se plimba beat, ca de obicei, el a dat peste un cadavru, care avea o grimasă stranie pe față. Acesta s-a dovedit a fi chiar diavolul. Jack și-a dat seama că acesta era sfârșitul lui așa că i-a cerut diavolului să-l lase să bea bere înainte de a pleca în Iad. Satana l-a dus pe Jack la cârciumă și i-a dat de băut, iar după ce și-a potolit setea, Jack i-a cerut să plătească nota de plată. El l-a convins pe diavol să se transforme într-o monedă de argint cu care să plătească și pe care să o schimbe înapoi atunci când barmanul nu se uita. Zis și făcut.

Numai că, după ce diavolul s-a transformat, Jack l-a băgat în buzunarul său unde avea un crucifix, din cauza căruia diavolul nu a putut să se transforme la loc, relatează History.com. Astfel, a fost constrâns să accepte ca în schimbul libertății sale să îi cruțe sufletul lui Jack. Zece ani mai târziu, Jack s-a întâlnit din nou cu diavolul și părea că acum nu mai are scăpare. Dar, el l-a rugat pe diavol să-l lase să mănânce un măr pentru că îi era foame. Diavolul a acceptat și, odată urcat în pom, Jack a înconjurat baza acestuia cu crucifixuri. Păcălit din nou, diavolul i-a cerut să îl elibereze și, ca în urmă cu zece ani, Jack i-a cerut în schimb să nu-i ducă niciodată sufletul în Iad.

Neavând de ales, diavolul a fost de acord și a fost eliberat. Unele versiuni mai lungi ale poveștii spun că diavolul ar fi fost păcălit de trei sau patru ori. Până la urmă, Jack nu a mai putut să-l păcălească pe Diavol din nou. În acest fel, el a fost condamnat să rătăcească veșnic pe Pământ cu un felinar dintr-o gulie scobită, în care era un tăciune aprins cu foc din Iad pentru a-și lumina calea.

Curiozități despre Halloween

Copiii îmbrăcați în costume de Halloween colindă din casă în casă strigând „trick or treat” (n.n. – „ne dați ori nu ne dați”), iar în schimb ei primesc dulciuri. Tradiția își are originea în Evul Mediu, atunci când, în ajunul sărbătorii tuturor sfinților, cei săraci mergeau din casă în casă pentru a primi mâncare.

De Halloween este bine să ai un dovleac sculptat așezat la geam pentru a ține la distanță spiritele rele.

Cea mai mare paradă de Halloween din SUA are loc în New York. Aceasta a fost organizată pentru prima dată în 1973 și are loc în mod tradițional în Greenwich Village. Parada atrage circa două milioane de spectatori și aproximativ 70.000 de participanți.

Orașul american Keene din comitatul New Hampshire deține recordul pentru cele mai multe felinare aprinse. În timpul festivalului „Pumpkin Fest” din 19 octombrie 2013 au fost aprinse 30.581 de felinare, un record mondial, potrivit Today.com.

În timp ce majoritatea americanilor sărbătoresc Halloween-ul la 31 octombrie, locuitorii din Des Moines (Iowa) au o altă tradiție denumită „Noaptea cerșetorilor”, care are loc cu o zi înainte. Potrivit „Des Moines Register”, conceptul a început la sfârșitul anilor 1930, după ce păcălelile făcute de Halloween duceau adesea la un val de acte de vandalism.

Casa Albă a fost decorată pentru prima dată de Halloween în 1958 de către Mamie Eisenhower, soția președintelui american de atunci Dwight D. Eisenhower.

Irlandezii și scoțienii au făcut primele Jack OLanterns din napi. Când au imigrat în SUA și-au dat seama că dovlecii erau mult mai ușor de sculptat.

Halloween-ul generează an de an miliarde de dolari. În 2023, s-au cheltuit aproximativ 12,2 miliarde de dolari, în creștere de la 10,6 miliarde în 2022, iar pentru 2024 se preconizează o nouă creștere.

Bufnițele sunt decorațiuni de Halloween populare deoarece, în Europa Medievală, se credea că sunt vrăjitoare.

Unii oameni au fobie de Halloween, teamă care este denumită Samhainofobie.

Potrivit unor studii, de Halloween, copiii care poartă cele mai înfricoșătoare costume și care doresc să primească multe dulciuri pot să devină mai răi atunci când vor crește.

Un sfert dintre bomboanele vândute anual în SUA sunt achiziționate pentru Halloween.

